Нацбанк вилучає з обігу купюри 50, 100, 200 гривень: деталі

Національний банк України продовжує оновлення готівкового обігу, поступово вилучаючи застарілі банкноти. Станом на березень 2026 року частина старих купюр втратила статус платіжного засобу і більше не може використовуватися для розрахунків у магазинах чи за послуги.

200 гривень сучасного зразка. Фото з відкритих джерел

За даними НБУ, з обігу повністю виведено банкноти перших поколінь української гривні. Йдеться про купюри номіналом 1, 2, 5, 10 і 20 гривень зразків 1992, 1994, 1995, 2000, 2004 і 2006 років.

Також регулятор вилучив з обігу старіші зразки банкнот 50, 100 гривень зразка 1992 року та 200 гривень зразка 2001 року. Ці банкноти більше не приймаються під час готівкових розрахунків.

У НБУ пояснюють, що за час існування гривні в Україні в обігу перебували чотири покоління банкнот, які відрізнялися дизайном і системами захисту. Купюри першого та другого покоління, випущені до 2003 року, поступово були вилучені через застарілі елементи безпеки та тривалий термін використання.

Водночас громадяни не втратять свої кошти. Українці можуть безкоштовно обміняти недійсні банкноти на нові у банківських установах.

В майбутньому також поступово зникнуть із готівкового обігу й інші старі зразки гривні. Зокрема, це може стосуватися банкнот 20 гривень зразка 2003 року, 50 гривень зразка 2004 року, 100 гривень зразка 2005 року, 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року.

У НБУ наголошують, що під час визначення дійсності банкноти важливий саме її зразок і дизайн, а не рік фактичного друку. Деякі купюри могли випускатися протягом багатьох років, але після оновлення серії вони втрачають статус платіжного засобу.

