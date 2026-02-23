logo_ukra

Головна Новини Фінанси 2026 НБУ запускає нові 200 гривень: що зміниться і чи треба міняти "старі"
НБУ запускає нові 200 гривень: що зміниться і чи треба міняти "старі"

Оновлені банкноти з’являться в обігу з 25 лютого

23 лютого 2026, 16:48
Національний банк України оголосив про випуск оновлених банкнот номіналом 200 гривень. Вони надійдуть в обіг із 25 лютого в межах планової емісії, без додаткової заміни готівки у громадян.

НБУ запускає нові 200 гривень: що зміниться і чи треба міняти "старі"

200 гривень. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили в Національному банку України, ключова зміна стосується зворотного боку купюри: у правій верхній частині з’явиться патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". Інші елементи дизайну та системи захисту залишаються такими ж, як у банкнот зразка 2019 року.

Регулятор наголошує: спеціально обмінювати старі 200-гривневі купюри не потрібно. Модифіковані банкноти перебуватимуть в обігу паралельно з грошима попередніх років випуску.

Випуск купюр із національним гаслом розпочався ще у серпні 2024 року до 33-ї річниці Незалежності України. Тоді НБУ поетапно ввів в обіг нові банкноти номіналом 500 та 1000 гривень, згодом – 50 гривень. У серпні 2025 року до них додалися й 20 гривень.

Про дату появи оновленої банкноти номіналом 100 гривень регулятор пообіцяв повідомити окремо.

Таким чином, НБУ продовжує символічне оновлення готівкового обігу, поєднуючи фінансову стабільність із підкресленням національної ідентичності.

