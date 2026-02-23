НБУ запускає нові 200 гривень: що зміниться і чи треба міняти "старі"

Національний банк України оголосив про випуск оновлених банкнот номіналом 200 гривень. Вони надійдуть в обіг із 25 лютого в межах планової емісії, без додаткової заміни готівки у громадян.

200 гривень. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили в Національному банку України, ключова зміна стосується зворотного боку купюри: у правій верхній частині з’явиться патріотичне гасло "Слава Україні! Героям слава!". Інші елементи дизайну та системи захисту залишаються такими ж, як у банкнот зразка 2019 року.

Регулятор наголошує: спеціально обмінювати старі 200-гривневі купюри не потрібно. Модифіковані банкноти перебуватимуть в обігу паралельно з грошима попередніх років випуску.

Випуск купюр із національним гаслом розпочався ще у серпні 2024 року до 33-ї річниці Незалежності України. Тоді НБУ поетапно ввів в обіг нові банкноти номіналом 500 та 1000 гривень, згодом – 50 гривень. У серпні 2025 року до них додалися й 20 гривень.

Про дату появи оновленої банкноти номіналом 100 гривень регулятор пообіцяв повідомити окремо.

Таким чином, НБУ продовжує символічне оновлення готівкового обігу, поєднуючи фінансову стабільність із підкресленням національної ідентичності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НБУ прибирає з обігу старі банкноти: 5, 10, 20 і 100 гривень поступово зникають із гаманців українців.

Також видання "Коментарі" повідомляло – зростання роздрібних цін на українських АЗС у 2025 році відбулося попри загальносвітову тенденцію до здешевлення нафтопродуктів. Як пояснив директор Консалтингового агентства "А-95" Сергій Куюн, головними чинниками здорожчання стали внутрішні фактори – підвищення акцизів та девальвація національної валюти.