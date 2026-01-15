С 14 января 2026 года НБУ смягчил валютные ограничения и уточнил особенности валютного регулирования. Об этом сообщила нардепка Нина Южанина.

Нацбанк смягчил валютные ограничения: что это значит для украинцев

Отмечается, что введен новый "ссудный" лимит: бизнес сможет использовать валютные кредиты, привлеченные после 1.01.2026, для погашения "старых" долгов, расчетов за импорт и финансирование зарубежных подразделений. Размер "ссудного лимита" = сумме средств, поступивших после 1 января 2026 года.

"Цель – упростить реструктуризацию долгов и привлечение новых ресурсов.

Разрешен возврат валютных средств физлицам за возвращенный или непоставленный товар на счет в иностранных банках, с которого производилась оплата.

Цель – равные условия для потребителей, приобретавших товар на территории Украины.

Обновлен валютный надзор за предельным сроком расчетов по экспорту (с учетом решений КМУ и работы ЭКА)", – сообщила политик.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что средняя заработная плата в Украине сможет достичь уровня около 1000 долларов не раньше чем за три-четыре года. Такой прогноз озвучил экономист Олег Гетман, комментируя динамику доходов и реальные возможности экономики в ближайшей перспективе.

Олег Гетман в эфире "Утро. Live" отметил, что рост зарплат не может быть результатом административных решений или политических обещаний.

"Заработные платы – это взаимоотношения субъектов хозяйствования и наемных работников. Это свободная рыночная экономика, и зарплаты складываются в соответствии со свободным рынком, указания государств здесь просто ни при чем", — пояснил Гетман. Экономист прогнозирует, что зарплаты в Украине будут расти постепенно, примерно 15-20% в год. По его словам, наконец, за три-четыре года украинцы будут получать зарплату около 1000 долларов.