З 14 січня 2026 року НБУ пом’якшив валютні обмеження та уточнив особливості валютного регулювання. Про це повідомила нардепка Ніна Южаніна.

Нацбанк пом’якшив валютні обмеження: що це значитиме для українців

Зазначається, що запроваджено новий “позиковий” ліміт: бізнес зможе використовувати валютні кредити, залучені після 1.01.2026, для погашення “старих” боргів, розрахунків за імпорт та фінансування закордонних підрозділів. Розмір "позикового ліміту" = сумі коштів, що надійшли після 1 січня 2026 року.

"Мета — спростити реструктуризацію боргів і залучення нових ресурсів.

Дозволено повернення валютних коштів фізособам за повернений або непоставлений товар на рахунок в іноземних банках, з якого здійснювалась оплата.

Мета – рівні умови для споживачів, які придбавали товар на території України.

Оновлено валютний нагляд за граничними строками розрахунків за експортом (з урахуванням рішень КМУ та роботи ЕКА)", – повідомила політик.

