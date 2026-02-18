logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Нардепы хватаются за голову: кто заплатит за "подарки" от власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы хватаются за голову: кто заплатит за "подарки" от власти

Народный депутат Разумков: почему власть жалуется на дефицит бюджета и раздает денежные "бонусы"

18 февраля 2026, 15:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Верховной Раде постоянно критикуют программы поддержки, введенные правительством, заявляют, что власти раздают деньги на фоне дефицита бюджета.

Нардепы хватаются за голову: кто заплатит за "подарки" от власти

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что власть "одной рукой раздает деньги, а другой — душит налогами и тарифами". Это, по его словам, популизм за счет украинцев.

"В последнее время власть так активно запускает новые программы и раздает "подарки", что создается впечатление: в стране — избыток средств. "Вовина тысяча — 2", "3000 км Укрзализныцей", бесплатное питание для всех школьников, повышение пенсий, "Национальный кешбэк". Будто бюджет трещит не от дефицита, а от "лишних денег", — объяснил народный депутат.

По словам политика, на самом деле это не системная социальная политика. Это раздача "всем понемногу" в преддверии выборов вместо адресной помощи тем, кому действительно тяжело.

Тысячу гривен, в рамках помощи, может получить каждый – и президент, и депутат, и миллионер, и бабушка с минимальной пенсией.

"Разве это справедливо? Логичнее было бы направить эти средства тем, для кого эта помощь — не "приятный бонус", а реальная поддержка: пожилым людям с мизерными пенсиями, переселенцам, семьям, которые едва сводят концы с концами. Тогда пенсионер получил бы не 1 тысячу, а 2. Малообеспеченная семья с двумя детьми – не 4, а 8 тысяч гривен”, – убежден нардеп.

По его мнению, идея с бесплатным питанием правильная, однако ее нужно дифференцировать. Есть семьи, которые могут это оплатить сами, а есть те, для кого бесплатные обеды – вопросы выживания, пояснил политик.

"Отдельная история — "Национальный кешбэк". Это средства, которые забирают из программ поддержки украинского бизнеса. Вместо того, чтобы инвестировать в кредиты, субсидирование, развитие предпринимательства — создают механизм коротких "бонусов", который не строит экономику, а формирует электоральную базу, с которой будут играть во время избирательной кампании”, — убежден нардеп.

Политик подчеркнул ключевой вопрос: если у власти есть средства на громкие раздачи и популистические программы — почему параллельно готовят повышение налогов и тарифов для украинцев и жалуются на дефицит бюджета?!

"Так не выглядит ответственная экономическая и социальная политика. Это попытка купить лояльность здесь и сейчас, не думая о последствиях завтра!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с программой "Национальный кэшбек".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4697
Теги:

Новости

Все новости