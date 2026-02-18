Нардепы хватаются за голову: кто заплатит за "подарки" от власти

В Верховной Раде постоянно критикуют программы поддержки, введенные правительством, заявляют, что власти раздают деньги на фоне дефицита бюджета.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что власть "одной рукой раздает деньги, а другой — душит налогами и тарифами". Это, по его словам, популизм за счет украинцев.

"В последнее время власть так активно запускает новые программы и раздает "подарки", что создается впечатление: в стране — избыток средств. "Вовина тысяча — 2", "3000 км Укрзализныцей", бесплатное питание для всех школьников, повышение пенсий, "Национальный кешбэк". Будто бюджет трещит не от дефицита, а от "лишних денег", — объяснил народный депутат.

По словам политика, на самом деле это не системная социальная политика. Это раздача "всем понемногу" в преддверии выборов вместо адресной помощи тем, кому действительно тяжело.

Тысячу гривен, в рамках помощи, может получить каждый – и президент, и депутат, и миллионер, и бабушка с минимальной пенсией.

"Разве это справедливо? Логичнее было бы направить эти средства тем, для кого эта помощь — не "приятный бонус", а реальная поддержка: пожилым людям с мизерными пенсиями, переселенцам, семьям, которые едва сводят концы с концами. Тогда пенсионер получил бы не 1 тысячу, а 2. Малообеспеченная семья с двумя детьми – не 4, а 8 тысяч гривен”, – убежден нардеп.

По его мнению, идея с бесплатным питанием правильная, однако ее нужно дифференцировать. Есть семьи, которые могут это оплатить сами, а есть те, для кого бесплатные обеды – вопросы выживания, пояснил политик.

"Отдельная история — "Национальный кешбэк". Это средства, которые забирают из программ поддержки украинского бизнеса. Вместо того, чтобы инвестировать в кредиты, субсидирование, развитие предпринимательства — создают механизм коротких "бонусов", который не строит экономику, а формирует электоральную базу, с которой будут играть во время избирательной кампании”, — убежден нардеп.

Политик подчеркнул ключевой вопрос: если у власти есть средства на громкие раздачи и популистические программы — почему параллельно готовят повышение налогов и тарифов для украинцев и жалуются на дефицит бюджета?!

"Так не выглядит ответственная экономическая и социальная политика. Это попытка купить лояльность здесь и сейчас, не думая о последствиях завтра!", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что не так с программой "Национальный кэшбек".



