Нардепи хапаються за голову: хто заплатить за “подарунки” від влади

У Верховній Раді постійно критикують програми підтримку, запроваджені урядом, заявляють, що влада роздає гроші на тлі дефіциту бюджету.

Верховна Рада України. Фото з відкритих джерел

Народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що влада “однією рукою роздає гроші, а іншою — душить податками і тарифами”. Це, за його словами, популізм за рахунок українців.

“Останнім часом влада так активно запускає нові програми й роздає “подарунки”, що складається враження: в країні — надлишок коштів. “Вовина тисяча — 2”, “3000 км Укрзалізницею”, безкоштовне харчування для всіх школярів, підвищення пенсій, “Національний кешбек”. Ніби бюджет тріщить не від дефіциту, а від “зайвих грошей”, — пояснив народний депутат.

За словами політика, насправді це не системна соціальна політика. Це роздача "всім потроху" напередодні виборів замість адресної допомоги тим, кому справді важко.

Тисячу гривень, в рамках допомоги, може отримати кожен — і президент, і депутат, і мільйонер, і бабуся з мінімальною пенсією.

“Хіба це справедливо? Логічніше було б спрямувати ці кошти тим, для кого ця допомога — не “приємний бонус”, а реальна підтримка: літнім людям із мізерними пенсіями, переселенцям, сім’ям, які ледь зводять кінці з кінцями. Тоді пенсіонер отримав би не 1 тисячу, а 2. Малозабезпечена родина з двома дітьми — не 4, а 8 тисяч гривень”, — переконаний нардеп.

На його думку, ідея з безкоштовним харчуванням правильна, однак її потрібно диференціювати. Є сім'ї, які можуть це оплатити самі, а є ті, для кого безкоштовні обіди — питання виживання, пояснив політик.

“Окрема історія — “Національний кешбек”. Це кошти, які забирають із програм підтримки українського бізнесу. Замість того, щоб інвестувати в кредити, субсидування, розвиток підприємництва — створюють механізм коротких “бонусів”, який не будує економіку, а формує електоральну базу, з якою потім будуть гратися під час виборчої кампанії”, — переконаний нардеп.

Політик наголосив на ключовому питанні: якщо у влади є кошти на гучні роздачі та популістичні програми — чому паралельно готують підвищення податків і тарифів для українців і скаржаться на дефіцит бюджету?!

“Так не виглядає відповідальна економічна й соціальна політика. Це спроба купити лояльність тут і зараз, не думаючи про наслідки завтра!”, — підсумував політик.

