НБУ берет под контроль все переводы: украинцам раскроют скрытые детали платежей

Нацбанк вводит масштабные изменения в правила работы платежных систем и банковских карт. Регулятор усиливает контроль над онлайн-платежами и денежными переводами, рассчитывая сделать финансовые операции максимально прозрачными и усложнить работу мошеннических и теневых схем.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, банки и платежные сервисы теперь будут обязаны передавать значительно больше информации о получателях средств. Новые требования коснутся как бизнеса, так и обычных пользователей.

Согласно новым правилам, в платежных данных обязательно должны указываться реквизиты продавца или получателя денег. Для компаний это будет код ЕГРПОУ, а для физических лиц-предпринимателей – налоговый номер. Кроме того, квитанции станут более детализированными: в них должны отображаться сумма комиссии, назначение платежа и специальный код категории продавца – так называемый МСС-код.

Еще одно важное изменение касается онлайн-оплаты. Теперь пользователей обязаны заранее информировать о том, через какое финансовое учреждение проходит транзакция. В Нацбанке считают, что это повысит доверие к цифровым сервисам и поможет бороться с непрозрачными схемами обработки платежей.

Отдельно НБУ урегулировал предоставление услуг эквайринга физическим лицам. Речь идет о волонтерских сборах, чаевых в заведениях, а также продаже товаров через цифровые платформы. Такие операции смогут официально проводить зарегистрированные волонтеры и лица, сотрудничающие с бизнесом на договорной основе.

В регуляторе подчеркивают, что новые нормы направлены против так называемого "мискодинга" — схем, при которых продавцы скрывают реальный вид деятельности ради обхода комиссий или ограничений.

Новые требования вступают в силу с 20 мая 2026 года. Банкам и платежным сервисам дали шесть месяцев на полную адаптацию к новым правилам.

