logo_ukra

BTC/USD

77566

ETH/USD

2132.96

USD/UAH

44.23

EUR/UAH

51.3

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Фінанси 2026 НБУ бере під контроль усі перекази: українцям розкриють приховані деталі платежів
commentss НОВИНИ Всі новини

НБУ бере під контроль усі перекази: українцям розкриють приховані деталі платежів

Банки зобов'язали показувати більше інформації про перекази та одержувачів грошей: регулятор оголосив війну тіньовим схемам та «сірим» оплатам

20 травня 2026, 14:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нацбанк запроваджує масштабні зміни до правил роботи платіжних систем та банківських карток. Регулятор посилює контроль над онлайн-платежами та грошовими переказами, розраховуючи зробити фінансові операції максимально прозорими та ускладнити роботу шахрайських та тіньових схем.

НБУ бере під контроль усі перекази: українцям розкриють приховані деталі платежів

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили у прес-службі НБУ, банки та платіжні сервіси тепер будуть зобов'язані передавати значно більше інформації про отримувачів коштів. Нові вимоги стосуватимуться як бізнесу, так і звичайних користувачів.

Згідно з новими правилами, у платіжних даних обов'язково повинні зазначатися реквізити продавця чи одержувача грошей. Для компаній це буде код ЄДРПОУ, а для фізичних осіб-підприємців – податковий номер. Крім того, квитанції стануть деталізованішими: у них мають відображатися сума комісії, призначення платежу та спеціальний код категорії продавця – так званий МСС-код.

Ще одна важлива зміна стосується онлайн-оплати. Тепер користувачів зобов'язані заздалегідь інформувати про те, через яку фінансову установу відбувається транзакція. У Нацбанку вважають, що це підвищить довіру до цифрових сервісів та допоможе боротися з непрозорими схемами обробки платежів.

Окремо НБУ врегулював надання послуг еквайрингу фізичним особам. Йдеться про волонтерські збори, чайові у закладах, а також продаж товарів через цифрові платформи. Такі операції зможуть офіційно проводити зареєстровані волонтери та особи, які співпрацюють із бізнесом на договірній основі.

У регуляторі наголошують, що нові норми спрямовані проти так званого "міскодингу" — схем, за яких продавці приховують реальний вид діяльності заради обходу комісій чи обмежень.

Нові вимоги набирають чинності з 20 травня 2026 року. Банкам та платіжним сервісам дали шість місяців на повну адаптацію до нових правил.

Читайте також на порталі "Коментарі" — НБУ випустив нову монету із сильним меседжем: комусь її присвятили і чому вона вже стала символом війни.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/uneseno-zmini-do-poryadku-emisiyi-ta-ekvayringu-platijnih-instrumentiv
Теги:

Новини

Всі новини