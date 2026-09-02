НБУ эксклюзивно раскрыл новый прогноз по доллару и резервам

Национальный банк Украины наблюдает естественный рост объемов валютных интервенций на межбанковском рынке. Высокий спрос на иностранную валюту покрывается за счет масштабной международной помощи, что позволяет регулятору не только удерживать стабильность рынка, но и прогнозировать рост международных резервов до рекордных отметок. Об этом говорится в официальном ответе Национального банка Украины на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

НБУ. Фото: из открытых источников

Динамика интервенций: сколько НБУ продал на межбанке

Согласно официальным данным НБУ, объемы чистой продажи иностранной валюты регулятором на межбанковском валютном рынке в течение апреля — августа 2026 демонстрировали тенденцию к росту:

Апрель 2026 года: чистая продажа составила более $3,19 млрд (в частности, недельные объемы продаж колебались от $765,8 млн до $842 млн);

Май 2026 года: чистая продажа составила более $3,03 млрд;

Июнь 2026 года: интервенции выросли почти до $4,64 млрд, что было обусловлено сезонным и бюджетным спросом;

Июль 2026: регулятор продал почти $4,10 млрд (при этом НБУ приобрел на рынке скромные $1,85 млн);

Август 2026 года: чистая продажа достигла более $4,58 млрд (покупка составила всего $0,45 млн).

В целом с начала 2026 года Нацбанк продал на межбанке более $32,5 млрд. для сбалансирования спроса и предложения.

Почему интервенции растут: объяснение НБУ

В Нацбанке разъяснили, что рост объемов интервенций не свидетельствует о дестабилизации, а прямое следствие выполнения регулятором перераспределительной функции между избытком валюты в государственном секторе и ее дефицитом в частном.

Механизм работает следующим образом:

Правительство получает валютную помощь от международных партнеров и продает ее Нацбанку.

Получившуюся гривну государство направляет на финансирование бюджетных расходов.

Получатели бюджетных средств (импортеры, бизнес, население) формируют спрос на валютном рынке, в том числе для оплаты импорта.

НБУ покрывает этот спрос, продавая на рынке часть той же валюты, которую раньше выкупил у правительства.

"Чем больше международная помощь, тем больший объем правительство конвертирует в НБУ и тем больше дальнейший объем интервенций НБУ на валютном рынке. Рост объемов интервенций естественный, и с высокой вероятностью по этой же причине они будут расти в дальнейшем", — подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что в 2026 году общий объем международной поддержки Украины может составить $87 млрд (включая косвенное бюджетное финансирование – транши по программе USL для локализации производства оружия). Для сравнения: в 2024 году Украина получила $42 млрд, а в 2025 году – $52 млрд.

Есть ли риск для международных резервов

В ответе на запрос "Комментариев" по поводу риска того, что при нынешних темпах интервенций резервы могут не достичь ожидаемых отметок (в том числе прогнозируемого уровня в $65 млрд), в Нацбанке заверили: повода для беспокойства нет.

Рост объемов продаж валюты не помешает накоплению золотовалютных резервов страны, ведь объемы поступлений от партнеров полностью перекрывают расходы.

По базовому сценарию макроэкономического прогноза НБУ, объем международных резервов на конец 2026 года ожидается на уровне почти $70 млрд. Регулятор отмечает, что такая подушка безопасности абсолютно достаточна для сохранения устойчивости валютного рынка и контроля за курсовыми колебаниями в долгосрочной перспективе.

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