НБУ ексклюзивно розкрив новий прогноз щодо долара і резервів

Національний банк України спостерігає природне зростання обсягів валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Високий попит на іноземну валюту покривається за рахунок масштабної міжнародної допомоги, що дозволяє регулятору не лише утримувати стабільність ринку, а й прогнозувати зростання міжнародних резервів до рекордних позначок. Про це йдеться у офіційній відповіді Національного банку України на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

НБУ. Фото: з відкритих джерел

Динаміка інтервенцій: скільки НБУ продав на міжбанку

Згідно з офіційними даними НБУ, обсяги чистого продажу іноземної валюти регулятором на міжбанківському валютному ринку протягом квітня – серпня 2026 року демонстрували тенденцію до зростання:

Квітень 2026 року: чистий продаж склав понад $3,19 млрд (зокрема, тижневі обсяги продажу коливалися від $765,8 млн до $842 млн);

Травень 2026 року: чистий продаж становив понад $3,03 млрд;

Червень 2026 року: інтервенції зросли до майже $4,64 млрд, що було зумовлено сезонним та бюджетним попитом;

Липень 2026 року: регулятор продав майже $4,10 млрд (при цьому НБУ придбав на ринку скромні $1,85 млн);

Серпень 2026 року: чистий продаж сягнув понад $4,58 млрд (купівля становила лише $0,45 млн).

Загалом з початку 2026 року Нацбанк продав на міжбанку понад $32,5 млрд для збалансування попиту та пропозиції.

Чому інтервенції зростають: пояснення НБУ

У Нацбанку роз'яснили, що зростання обсягів інтервенцій не свідчить про дестабілізацію, а є прямим наслідком виконання регулятором перерозподільної функції між надлишком валюти у державному секторі та її дефіцитом у приватному.

Механізм працює наступним чином:

Уряд отримує валютну допомогу від міжнародних партнерів і продає її Нацбанку.

Отриману гривню держава спрямовує на фінансування бюджетних видатків.

Отримувачі бюджетних коштів (імпортери, бізнес, населення) формують попит на валютному ринку, зокрема для оплати імпорту.

НБУ покриває цей попит, продаючи на ринку частину тієї ж валюти, яку раніше викупив у уряду.

"Чим більшою є міжнародна допомога, тим більший обсяг уряд конвертує в НБУ і тим більшим є подальший обсяг інтервенцій НБУ на валютному ринку. Зростання обсягів інтервенцій є природним, і з високою ймовірністю з цієї ж причини вони зростатимуть надалі", — підкреслили у Нацбанку.

У НБУ нагадали, що у 2026 році загальний обсяг міжнародної підтримки України може сягнути $87 млрд (включно з непрямим бюджетним фінансуванням – траншами за програмою USL для локалізації виробництва зброї). Для порівняння: у 2024 році Україна отримала $42 млрд, а у 2025 році — $52 млрд.

Чи є ризик для міжнародних резервів

У відповіді на запит "Коментарів" щодо ризику того, що за нинішніх темпів інтервенцій резерви можуть не досягти очікуваних позначок (зокрема прогнозованого рівня у $65 млрд), у Нацбанку запевнили: приводу для занепокоєння немає.

Зростання обсягів продажу валюти не стає на заваді накопиченню золотовалютних резервів країни, адже обсяги надходжень від партнерів повністю перекривають видатки.

За базовим сценарієм макроекономічного прогнозу НБУ, обсяг міжнародних резервів на кінець 2026 року очікується на рівні майже $70 млрд. Регулятор наголошує, що такий подушка безпеки є абсолютно достатньою для збереження стійкості валютного ринку та контролю над курсовими коливаннями у довгостроковій перспективі.

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