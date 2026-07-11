НБУ ответил на главный страх украинцев: разгонит ли новая купюра в 2000 гривен инфляцию

Появление новой банкноты номиналом в 2000 гривен не станет причиной ускорения инфляции и не означает дополнительной эмиссии денег. В Национальном банке Украины заверили, что самая большая купюра вводится исключительно для удобства наличного обращения и не увеличит объем денежной массы.

Купюра 2000 гривен. Фото: из открытых источников

В регуляторе отмечают: распространенное убеждение, что новый высокий номинал автоматически свидетельствует о запуске "печатного станка", ошибочно. Новые банкноты будут поступать только через обмен безналичных средств или уже существующих купюр других номиналов. Таким образом, общее количество денег в экономике останется неизменным.

В НБУ объясняют, что современная эмиссия наличных денег не связана непосредственно с печатью новых банкнот. Центральный банк постоянно производит деньги для замены изношенных или поврежденных купюр, однако это не создает дополнительной инфляции. Получение новых банкнот в банкоматах не означает, что государство увеличивает денежную массу.

Регулятор подчеркивает, что появление купюры в 2000 гривен является следствием уже состоявшихся экономических процессов. За последние семь лет средняя заработная плата в Украине выросла почти в три раза, уровень потребительских цен – примерно вдвое, а объем наличных денег в обращении также существенно увеличился. Именно поэтому использование банкнот большего номинала должно сделать расчеты более удобными и уменьшить расходы государства на изготовление, транспортировку и обслуживание наличных денег.

В то же время, в Нацбанке признают, что инфляция во втором полугодии 2026 года может временно ускориться из-за подорожания энергоносителей и роста затрат бизнеса на оплату труда. Однако эти процессы, отмечает регулятор, не связаны с вводом новой банкноты. По прогнозу НБУ, уже в 2027 году темпы роста цен начнут снижаться, а в 2028 году инфляция должна вернуться на целевой уровень 5%.

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