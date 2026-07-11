НБУ відповів на головний страх українців: чи розжене нова купюра у 2000 гривень інфляцію

Поява нової банкноти номіналом 2000 гривень не стане причиною прискорення інфляції та не означає додаткової емісії грошей. У Національному банку України запевнили, що найбільша купюра вводиться виключно для зручності готівкового обігу та не збільшить обсяг грошової маси.

Купюра 2000 гривень. Фото: з відкритих джерел

У регуляторі наголошують: поширене переконання, що новий високий номінал автоматично свідчить про запуск "друкарського верстата", є помилковим. Нові банкноти надходитимуть в обіг лише шляхом обміну безготівкових коштів або вже існуючих купюр інших номіналів. Таким чином загальна кількість грошей в економіці залишиться незмінною.

У НБУ пояснюють, що сучасна емісія готівки не пов'язана безпосередньо з друком нових банкнот. Центральний банк постійно виготовляє гроші для заміни зношених або пошкоджених купюр, однак це не створює додаткової інфляції. Отримання нових банкнот у банкоматах також не означає, що держава збільшує грошову масу.

Регулятор підкреслює, що поява купюри у 2000 гривень є наслідком економічних процесів, які вже відбулися. За останні сім років середня заробітна плата в Україні зросла майже утричі, рівень споживчих цін – приблизно удвічі, а обсяг готівки в обігу також істотно збільшився. Саме тому використання банкнот більшого номіналу має зробити розрахунки зручнішими та зменшити витрати держави на виготовлення, транспортування й обслуговування готівки.

Водночас у Нацбанку визнають, що інфляція у другому півріччі 2026 року може тимчасово прискоритися через подорожчання енергоносіїв та зростання витрат бізнесу на оплату праці. Однак ці процеси, наголошує регулятор, не пов'язані із введенням нової банкноти. За прогнозом НБУ, вже у 2027 році темпи зростання цін почнуть знижуватися, а у 2028 році інфляція має повернутися до цільового рівня 5%.

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