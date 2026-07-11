НБУ запускає 2000 гривень: крок до модернізації чи тривожний сигнал для економіки

Національний банк України готує масштабне оновлення готівкового обігу, запроваджуючи новий найвищий номінал національної валюти – 2000 гривень. Про запуск банкноти офіційно повідомив очільник регулятора Андрій Пишний під час презентаційних заходів для преси. Офіційне введення грошей в обіг заплановане на початок осені. Дипломатично приурочена подія відбудеться 4 вересня – у пам'ятний день видатного поета-шістдесятника та політв'язня Василя Стуса. Для чого вводити нову банкноту? Чи може бути це пов’язано з інфляцією? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

НБУ. Фото: з відкритих джерел

Введення в обіг купюр у 2 тисячі гривень – це провокація

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що рішення Національного банку України про запровадження нового значно вищого номіналу купюр у 2 тисячі гривень – це рішення таке, за результатами якого керівництво Нацбанку має піти у відставку. Тому що це рішення ні що інше, як на голому місці провокування подвійної негативної дії, негативного впливу на фінансовий ринок і взагалі на економічну ситуацію в Україні.

"По-перше, це є провокування інфляції. По-друге, це є провокування девальвації національної грошової одиниці – гривні. В Україні зараз немає ніяких передумов для того, щоб настільки збільшувати номінал, взагалі збільшувати номінал. У нас немає ні, не те що гіперінфляції, взагалі високих темпів інфляції, як для воюючої країни. І у нас немає ніякої критичної девальвації національної грошової одиниці, щоб у нас там вимірювалася наша гривня до інших валют, в тисячах, в десятках тисяч, як наприклад, японська єна чи інші валюти. Тому зараз, підкреслюю, на голому місці запроваджувати такий величезний номінал, як дві тисячі гривень, це якраз провокувати оцей подвійний удар, який особливо ще під час війни не потрібен. Тому що під час війни треба навпаки забезпечувати всіма можливими і неможливими реальними і віртуальними методами економічну і фінансову стабільність країни", – зазначив Андрій Новак.

При цьому експерт говорить, що сама по собі нова купюра дуже красива, наші українські художники-дизайнери вже давно визнані найкращі у світі, наші гроші визнані найкрасивішими самі по собі. Правильно, що там є наш поет, дисидент Василь Стус. Все це гарно і красиво, але з фінансової точки зору запроваджувати зараз такий великий номінал, це дуже, м'яко кажучи, недоцільно і дуже, м'яко кажучи, не на часі.

"Відверто кажучи, це провокація у фінансовому секторі України. Для порівняння, давайте, щоб не бути голослівними, беремо провідні валюти, які характеризуються стабільністю, або ми їх називаємо так звані тверді валюти. Беремо валюту номер один, американський долар, і робимо порівняння номіналу до, скажімо так, мінімального рівня доходу, тобто, наприклад, до мінімальної зарплати, яка є в країні емітенті цієї валюти, в Сполучених Штатах Америки. В США є федеральний рівень мінімальної зарплати, це трошки менше 8 доларів на годину. Це федеральна мінімальна зарплата. Реально по кожному штату є свої мінімальні зарплати, в середньому по штатах мінімальна зарплата 16 доларів за годину. В місяць, при звичайному 40-годинному робочому тижні реальна мінімальна зарплата по Штатах – в районі 2500 доларів. Їхній максимальний номінал грошової одиниці долара це, як ми знаємо, 100-доларова купюра. Тобто, щоб виплатити мінімальну зарплату, треба 25 100-доларових купюр. Беремо іншу валюту, євро. В зоні євро там дуже розрізнені мінімальні зарплати. В західноєвропейських країнах вони вищі, в східноєвропейських – вони нижчі, але в середньому, можна узагальнити, що в Єврозоні мінімальна зарплата приблизно 1800 євро. У них номінал зараз найбільший, який випускається це 200 євро. Тепер беремо їхню мінімальну зарплату 1800 євро. Щоб виплатити цю мінімальну зарплату треба фактично 10 купюр, максимальних купюр 200 євро. В Америці 25 максимальних номіналів по 100 доларів, в Єврозоні – 10. Якщо в нас запроваджується 2000, при нашій мінімальній зарплаті 8000 виявляється, що достатньо лише 4 купюри максимального номіналу, щоб виплати мінімальну зарплату країни", – зазначив експерт.

Андрій Новак зауважує, на цьому порівнянні дуже видно різницю. Тому можливо відразу треба випустити банкноту 8000 гривень, щоб однією купюрою людині давати всю мінімальну місячну зарплату.

"Немає зараз в Україні і близько причин навіть для тисячогривневих купюр, це також була у свій час провокація до вищої інфляції і подальшої глибшої девальвації гривні, що і відбулося. І подальша девальвація гривні почалася після запровадження тисячного рівня купюр, в вищих темпах пішла девальвація і пішли в вищих темпах інфляція. Тобто це провокування подвійного негативного удару і вищої інфляції і вищої девальвації. Для чого це провокування – велике питання з трьома жирними знаками запитання. Тому я і стверджую, що ми маємо дочекатися дві дії. Перша дія має бути – це відставка керівництва НБУ, а друга дія – це до них має постукати СБУ, до цих керівників. З простим питанням: чому ви здійснюєте цю фінансову провокацію під час війни у воюючій країні", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

У рішенні НБУ є, як позитивні, так і негативні моменти

Економіст, член товариства фінансових аналітиків, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран зазначив, говорячи про запровадження НБУ з 4 вересня банкноти номіналом 2000 грн варто сказати, що у цій події є як позитивні, так і негативні моменти.

"Почнемо з позитивних. По-перше, об’єктивно ціни з 2019 року виросли. За офіційною версією, з 2019 по червень 2026 року ціни в Україні збільшились на 88%. Насправді ж, темп зростання цін в роздрібній торгівлі, де сконцентрований розрахунок готівкою, був куди більшим. Тож запровадження номіналу в 2000 грн вже давно назріло. Я про це говорив на телебаченні ще близько року тому. Об’єктивно, найбільш популярна в світі банкнота – це 100 доларів (4400-4500 грн), тому максимальний номінал в 1000 грн вже давно був замалим для України. Дискомфорт від відставання НБУ по строках запровадження банкноти більшого номіналу частково поглинуло зменшення частки готівки в обігу (М0 в М1) через війну. І хоча до отримання з/п тачками та кравчучками як в Зімбабве, ми не докотились, але певний дискомфорт вже відчувався давно", – зазначив експерт.

За його словами, другий момент полягає у тому, що українській уряд, частково під тиском західних кредиторів, планує збільшувати податкове навантаження. В усіх країнах колишнього СРСР зростання податків завжди супроводжується збільшенням розрахунків готівкою. В рф цей процес спостерігається з грудня 2025 року. Скоріш за все, теж саме очікує і Україну, якщо Офіс президента та уряд не вмовлять МВФ та інших кредиторів послабити вимоги.

"Запровадження банкноти номіналом 2000 грн призведе до зменшення витрат на грошовий готівковий обіг і, незалежно від динаміки фіскального навантаження, збільшення максимального номіналу банкнот позитивно вплине на вартість обслуговування готівкового обігу, а в Україні вона чимала", – зазначив Віталій Шапран.

Він продовжує, третій момент полягає у тому, що не варто забувати, що в країні йде війна і наш ворог має весь інструментарій для виготовлення фальшивих банкнот. Тож для профілактики появи підроблених грошей оновлення банкнотного ряду не зашкодить Україні.

"З негативного. Перший момент. Давайте озирнемось назад у 2019 рік. Виходить, що в середньому інфляція за 7 років в нас складала близько 12% на рік, це при таргеті 5% (+/-1,00 п.п.), тобто вдвічі вище за максимальне цільове значення. В монетарній світовій історії таке трапляється часто, але тут є одне "але": НБУ постійно будоражить ринок високими процентними ставками, розповідаючи про ефективність таргетування інфляції в обмін на штучне охолодження ділової активності. Але де ж результати цієї роботи? За 7 років ми не здобули ні гідного економічного зростання, ні інфляції, високий рівень якої об’єктивно привів нас до логічного рішення подвоїти номінал максимальної банкноти. Я вже не кажу про епізод 2023 року, коли штучне монетарне охолодження економіки заблокувало розширення оборонного бюджету і фактично вкрало у нас перемогу. Тож ці питання до НБУ з порядку денного не зняті, вони дуже гострі і конструктивної відповіді на них немає", – зазначив економіст.

За його словами, друге на що треба звернути увагу – населення буде погано реагувати на банкноту номіналом в 2000 грн, оскільки це буде тільки роздувати інфляційні очікування українців.

"І хоча економічний аналіз показує, що НБУ навпаки плететься позаду інфляції, втім населення цього не розуміє, і для нього поява нової банкноти – це сигнал, який асоціюється з зростанням цін. Якось був у студії одного з ТБ-каналів, де просто під час етеру опитали з цього приводу редакцію: більшість зазначили, що це підвищує їх очікування по зростанню цін. Наразі побороти це явище можна роз’яснювальною роботою, але я не бачу, щоб НБУ її робив. Мабуть, весь бюджет витратили на пропаганду шагів, які підвисили в Верховній Раді України, а з огляду на інфляцію їх економічний сенс помер ще у 2025 році", – зазначив експерт.

Він підсумовує, третій негативний момент полягає у тому, що збільшення максимального номіналу банкноти буде дратувати бідні верстви населення. Вже можна натрапити у соціальних мережах сумні жарти, що тепер пенсію стане виплачувати зручніше, бо потрібно всього 2-3 банкноти.

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