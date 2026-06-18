НБУ сделал ставку на осторожность: что теперь будет с инфляцией в Украине

Национальный банк Украины решил не менять учетную ставку, сохранив ее на уровне 15% годовых. В регуляторе считают, что текущие монетарные условия остаются достаточными для сдерживания инфляции и поддержания устойчивости финансовой системы в условиях продолжающихся экономических рисков.

Инфляция в Украине. Фото: из открытых источников

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что на решение повлиял высокий интерес граждан к гривневым инструментам сбережений, а также снижение части внешних угроз, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. По оценкам регулятора, риски для экономики несколько уменьшились благодаря прогрессу в вопросах международного финансирования Украины.

В Национальном банке констатируют, что инфляция в стране начала замедляться. Этому способствовало увеличение предложения продуктов питания, что позволило ослабить давление на потребительские цены. Однако регулятор предупреждает: устойчивого снижения инфляции пока ожидать рано.

Среди факторов, которые продолжат подталкивать цены вверх, называют рост затрат бизнеса на энергоносители, последствия предыдущего ослабления курса гривны и дальнейшее повышение заработных плат на фоне дефицита рабочей силы. Именно поэтому НБУ предпочел сохранить жесткую денежно-кредитную политику, не переходя к смягчению условий.

Вместе с тем в Нацбанке рассчитывают, что международная финансовая помощь позволит покрывать дефицит государственного бюджета и поддерживать достаточный объем золотовалютных резервов. Это должно способствовать стабильности валютного рынка и снижению давления на курс национальной валюты.

По прогнозам регулятора, инфляция останется заметной в ближайшие месяцы, может ускориться к концу года, однако в дальнейшем вновь перейдет к замедлению. Пока же НБУ сигнализирует рынку, что главным приоритетом остается сохранение макрофинансовой стабильности, даже если это означает более длительный период дорогих кредитов для бизнеса и населения.

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