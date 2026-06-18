НБУ зробив ставку на обережність: що тепер буде з інфляцією в Україні

Національний банк України вирішив не змінювати облікову ставку, зберігши її на рівні 15% річних. У регуляторі вважають, що поточні монетарні умови залишаються достатніми для стримування інфляції та підтримки стійкості фінансової системи в умовах економічних ризиків, що продовжуються.

Інфляція в Україні. Фото: з відкритих джерел

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що на рішення вплинув високий інтерес громадян до гривневих інструментів заощаджень, а також зниження частини зовнішніх загроз, пов'язаних із ситуацією на Близькому Сході. За оцінками регулятора, ризики для економіки дещо зменшились завдяки прогресу у питаннях міжнародного фінансування України.

У Національному банку констатують, що інфляція в країні почала сповільнюватись. Цьому сприяло збільшення пропозиції продуктів харчування, що дало змогу послабити тиск на споживчі ціни. Однак регулятор попереджає: стійкого зниження інфляції поки що очікувати зарано.

Серед факторів, які продовжать підштовхувати ціни нагору, називають зростання витрат бізнесу на енергоносії, наслідки попереднього ослаблення курсу гривні та подальше підвищення заробітних плат на тлі дефіциту робочої сили. Саме тому НБУ вважав за краще зберегти жорстку грошово-кредитну політику, не переходячи до пом'якшення умов.

Водночас у Нацбанку розраховують, що міжнародна фінансова допомога дозволить покривати дефіцит державного бюджету та підтримувати достатній обсяг золотовалютних резервів. Це має сприяти стабільності валютного ринку та зниженню тиску на курс національної валюти.

За прогнозами регулятора, інфляція залишиться помітною протягом найближчих місяців, може прискоритися до кінця року, проте надалі знову перейде до уповільнення. Поки що ж НБУ сигналізує ринку, що головним пріоритетом залишається збереження макрофінансової стабільності, навіть якщо це означає більш тривалий період дорогих кредитів для бізнесу та населення.

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