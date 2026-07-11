НБУ запускает 2000 гривен: шаг к модернизации или тревожный сигнал для экономики

Национальный банк Украины готовит масштабное обновление наличного обращения, вводя новый высший номинал национальной валюты – 2000 гривен. О запуске банкноты официально сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время презентационных мероприятий для прессы. Официальный ввод денег в обращение запланирован на начало осени. Дипломатически приуроченное событие состоится 4 сентября – в памятный день величайшего поэта-шестидесятника и политзаключенного Василия Стуса. Зачем вводить новую банкноту? Может ли это быть связано с инфляцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

НБУ. Фото: из открытых источников

Введение в обращение купюр в 2 тысячи гривен – это провокация

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что решение Национального банка Украины о введении нового значительно более высокого номинала купюр в 2 тысячи гривен – это решение такое, по результатам которого руководство Нацбанка должно уйти в отставку. Потому что это решение не что иное, как на голом месте провоцирования двойного негативного действия, негативного влияния на финансовый рынок и вообще на экономическую ситуацию в Украине.

"Во-первых, это провоцирование инфляции. Во-вторых, это провоцирование девальвации национальной денежной единицы – гривны. У нас сейчас нет никаких предпосылок для того, чтобы настолько увеличивать номинал, вообще увеличивать номинал. У нас нет нет, не только гиперинфляции, вообще высоких темпов инфляции, как для воюющей страны. И у нас нет никакой критической девальвации национальной денежной единицы, чтобы у нас там измерялась наша гривна в другие валюты, в тысячах, в десятках тысяч, как например, японская иена или другие валюты. Поэтому сейчас, подчеркиваю, на голом месте вводить такой огромный номинал, как две тысячи гривен, это как раз провоцировать этот двойной удар, который особенно во время войны не нужен. Потому что во время войны нужно наоборот снабжать всеми возможными и невозможными реальными и виртуальными методами экономическую и финансовую стабильность страны", – отметил Андрей Новак.

При этом эксперт говорит, что сама по себе новая купюра очень красива, наши украинские художники-дизайнеры уже давно признаны лучшими в мире, наши деньги признаны самыми красивыми сами по себе. Правильно, что там наш поэт, диссидент Василий Стус. Все это красиво и красиво, но с финансовой точки зрения вводить сейчас такой большой номинал, это очень, мягко говоря, нецелесообразно и очень, мягко говоря, не ко времени.

"Честно говоря, это провокация в финансовом секторе Украины. Для сравнения, давайте, чтобы не быть голословными, берем ведущие валюты, характеризующиеся стабильностью, или мы их называем так называемые жесткие валюты. Берем валюту номер один, американский доллар, и производим сравнение номинала до, скажем так, минимального уровня дохода, то есть, например, к минимальной зарплате, которая есть в стране эмитент этой валюты, в Соединенных Штатах Америки. В США есть федеральный уровень минимальной зарплаты, это немного меньше 8 долларов в час. Это федеральная минимальная зарплата. Реально по каждому штату есть свои минимальные зарплаты, в среднем по штатам минимальная зарплата 16 долларов в час. В месяц, при обычной 40-часовой рабочей неделе реальная минимальная зарплата по Штатам – в районе 2500 долларов. Их максимальный номинал денежной единицы доллара – это, как мы знаем, 100-долларовая купюра. То есть, чтобы выплатить минимальную зарплату, нужно 25 100-долларовых купюр. Берем другую валюту, евро. В зоне евро там очень разрознены минимальные зарплаты. В западноевропейских странах они выше, в восточноевропейских – они ниже, но в среднем можно обобщить, что в Еврозоне минимальная зарплата примерно 1800 евро. У них номинал сейчас самый большой, который выпускается это 200 евро. Теперь берем их минимальную зарплату в 1800 евро. Чтобы выплатить эту минимальную зарплату, нужно фактически 10 купюр, максимальных купюр 200 евро. В Америке 25 максимальных номиналов по 100 долларов, в Еврозоне – 10. Если у нас вводится 2000, при нашей минимальной зарплате 8000 оказывается, что достаточно всего 4 купюры максимального номинала, чтобы выплатить минимальную зарплату страны", – отметил эксперт.

Андрей Новак отмечает, что на этом сравнении очень видна разница. Поэтому, возможно, сразу нужно выпустить банкноту 8000 гривен, чтобы одной купюрой человеку давать всю минимальную месячную зарплату.

"Нет сейчас в Украине и около причин даже для тысячогривневых купюр, это также была в свое время провокация к высшей инфляции и дальнейшей более глубокой девальвации гривни, что и произошло. И дальнейшая девальвация гривны началась после введения тысячного уровня купюр, в более высоких темпах пошла девальвация и пошла в более высоких темпах инфляция. То есть это провоцирование двойного отрицательного удара и более высокой инфляции и более высокой девальвации. Для чего это провоцирование – большой вопрос с тремя жирными вопросительными знаками. Поэтому я и утверждаю, что мы должны дождаться двух действий. Первое действие должно быть – это отставка руководства НБУ, а второе действие – это к ним должно постучаться СБУ, к этим руководителям. С простым вопросом: почему вы осуществляете эту финансовую провокацию во время войны в воюющей стране", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

В решении НБУ есть как положительные, так и негативные моменты.

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран отметил, говоря о введении НБУ с 4 сентября банкноты номиналом 2000 грн. стоит сказать, что у этого события есть как положительные, так и негативные моменты.

"Начнем с положительных. Во-первых, объективно цены с 2019 года выросли. По официальной версии, с 2019 по июнь 2026 цены в Украине увеличились на 88%. На самом же деле, темп роста цен в розничной торговле, где сконцентрирован наличный расчет, был куда больше. Так что введение номинала в 2000 грн уже давно назрело. Я об этом говорил по телевидению еще около года назад. Объективно, наиболее популярная в мире банкнота – это 100 долларов (4400-4500 грн), поэтому максимальный номинал в 1000 грн уже давно был слишком мал для Украины. Дискомфорт от отставания НБУ по срокам введения банкноты большего номинала частично поглотил уменьшение доли наличных денег в обращении (М0 в М1) из-за войны войны. И хотя до получения з/п тачками и портнихами как в Зимбабве, мы не докатились, но определенный дискомфорт уже ощущался давно", – отметил эксперт.

По его словам, второй момент состоит в том, что украинское правительство, частично под давлением западных кредиторов, планирует увеличивать налоговую нагрузку. Во всех странах бывшего СССР рост налогов всегда сопровождается увеличением наличных расчетов. В России этот процесс наблюдается с декабря 2025 года. Скорее всего, тоже самое ожидает и Украину, если Офис президента и правительство не уговорят МВФ и других кредиторов ослабить требования.

"Введение банкноты номиналом 2000 грн приведет к уменьшению расходов на денежное наличное обращение и, независимо от динамики фискальной нагрузки, увеличение максимального номинала банкнот положительно повлияет на стоимость обслуживания наличного обращения, а в Украине она немалая", — отметил Виталий Шапран.

Он продолжает, третий момент состоит в том, что не стоит забывать, что в стране идет война и наш враг имеет весь инструментарий для изготовления фальшивых банкнот. Для профилактики появления поддельных денег обновление банкнотного ряда не повредит Украине.

"Из отрицательного. Первый момент. Давайте оглянемся назад в 2019 году. Выходит, что в среднем инфляция за 7 лет у нас составляла около 12% в год, это при таргете 5% (/-1,00 п.п.), то есть вдвое выше максимального целевого значения. В монетарной мировой истории такое случается часто, но здесь есть одно "но": НБУ постоянно будоражит рынок высокими процентными ставками, рассказывая об эффективности таргетирования инфляции в обмен на искусственное охлаждение деловой активности. Но где результаты этой работы? За 7 лет мы не завоевали ни достойного экономического роста, ни инфляции, высокий уровень которой объективно привел нас к логическому решению удвоить номинал максимальной банкноты. Я уже не говорю об эпизоде 2023 года, когда искусственное монетарное охлаждение экономики заблокировало расширение оборонного бюджета и фактически украло у нас победу. Так что эти вопросы к НБУ с повестки дня не сняты, они очень острые и конструктивного ответа на них нет", – отметил экономист.

По его словам, второе, на что нужно обратить внимание – население будет плохо реагировать на банкноту номиналом в 2000 грн, поскольку это будет только раздувать инфляционные ожидания украинцев.

"И хотя экономический анализ показывает, что НБУ наоборот плетется позади инфляции, впрочем, население этого не понимает, и для него появление новой банкноты – это сигнал, который ассоциируется с ростом цен. Однажды был в студии одного из ТВ-каналов, где прямо во время эфира опросили по этому поводу редакцию: большинство отметили, что это повышает их ожидания по росту цен. Побороть это явление можно разъяснительной работой, но я не вижу, чтобы НБУ ее делал. Пожалуй, весь бюджет потратили на пропаганду шагов, которые подвисли в Верховной Раде Украины, а учитывая инфляцию, их экономический смысл умер еще в 2025 году", – отметил эксперт.

Он заключает, что третий негативный момент состоит в том, что увеличение максимального номинала банкноты будет раздражать бедные слои населения. Уже можно встретить в социальных сетях печальные шутки, что теперь пенсию станет выплачивать удобнее, потому что нужно всего 2-3 банкноты.

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