НБУ запускает новые 200 гривен: что изменится и нужно ли менять "старые"

Национальный банк Украины объявил о выпуске обновленных банкнот номиналом в 200 гривен. Они поступят в обращение с 25 февраля в рамках плановой эмиссии без дополнительной замены наличных граждан.

200 гривен. Фото: из открытых источников

Как сообщили в Национальном банке Украины, ключевое изменение касается оборотной стороны купюры: в правой верхней части появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Другие элементы дизайна и системы защиты остаются такими же, как и у банкнот образца 2019 года.

Регулятор отмечает: специально обменивать старые 200-гривневые купюры не нужно. Модифицированные банкноты будут обращаться параллельно с деньгами предыдущих лет выпуска.

Выпуск купюр с национальным лозунгом начался еще в августе 2024 года к 33-летию Независимости Украины. Тогда НБУ поэтапно ввел в обращение новые банкноты номиналом в 500 и 1000 гривен, впоследствии – 50 гривен. В августе 2025 к ним добавились и 20 гривен.

О дате появления обновленной банкноты номиналом в 100 гривен регулятор пообещал сообщить отдельно.

Таким образом, НБУ продолжает символическое обновление наличного обращения, совмещая финансовую стабильность с подчеркиванием национальной идентичности.

