Не перепутайте: что на самом деле означает минимальная пенсия и кому она положена

Минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем с 1 января 2026 года составляет 2595 грн. Такая же сумма соответствует прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

Монеты в руке. Фото: alandsmann / Pixabay

От чего зависит размер пенсии

Размер конкретной выплаты рассчитывается индивидуально. Учитываются страховой стаж и заработок человека, с которого уплачивались страховые взносы. Поэтому даже у пенсионеров одного возраста пенсии могут быть разными.

Кроме того, для некоторых категорий предусмотрены повышенные минимальные гарантии. Для неработающих пенсионеров от 65 лет при наличии полного страхового стажа минимальный размер пенсии по возрасту с 1 января 2026 года составляет 3458,80 грн. При этом с учетом предусмотренной доплаты фактическая минимальная пенсионная выплата для этой категории может составлять 3758 грн.

Кому положена пенсия

Право на пенсию по возрасту зависит не только от возраста, но и от продолжительности страхового стажа. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года — от 23 до 33 лет, а в 65 лет — минимум 15 лет.

Если человек не имеет необходимого стажа для пенсии, это не означает автоматического назначения минимальной пенсионной выплаты. При стаже менее 15 лет после достижения 65 лет может назначаться государственная социальная помощь вместо пенсии.

Таким образом, минимальная пенсия — это не одна одинаковая сумма для всех. При определении выплаты учитываются категория пенсионера, возраст, страховой стаж и другие предусмотренные законом условия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про минималку в Украине: что это действительно означает и почему "на руки" вы получаете меньше