Не переплутайте: що насправді означає мінімальна пенсія і кому вона призначається

Мінімальна пенсія за віком для непрацюючих пенсіонерів із повним страховим стажем з 1 січня 2026 року становить 2595 грн. Така сама сума відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Монети в руці. Фото: alandsmann / Pixabay

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір конкретної виплати розраховується індивідуально. Враховуються страховий стаж та заробіток людини, з якого сплачувалися страхові внески. Тому навіть у пенсіонерів одного віку пенсії можуть бути різними.

Крім того, для деяких категорій передбачені підвищені мінімальні гарантії. Для непрацюючих пенсіонерів віком від 65 років за наявності повного страхового стажу мінімальний розмір пенсії за віком з 1 січня 2026 року становить 3458,80 грн. Водночас з урахуванням передбаченої доплати фактична мінімальна пенсійна виплата для цієї категорії може становити 3758 грн.

Кому призначається пенсія

Право на пенсію за віком залежить не лише від віку, а й від тривалості страхового стажу. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати не менше 33 років стажу, у 63 роки – від 23 до 33 років, а у 65 років – мінімум 15 років.

Якщо людина не має необхідного стажу для пенсії, це не означає автоматичного призначення мінімальної пенсійної виплати. За наявності стажу менше 15 років після досягнення 65 років може призначатися державна соціальна допомога замість пенсії.

Таким чином, мінімальна пенсія – це не однакова сума для всіх. Під час визначення виплати враховуються категорія пенсіонера, вік, страховий стаж та інші передбачені законом умови.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про мінімалку в Україні: що це насправді означає і чому "на руки" ви отримуєте менше