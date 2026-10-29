Обвал гривны – вопрос времени? Почему власти не могут удержать курс

Курс гривны постепенно проседает — психологическая отметка в 45 грн за доллар уже преодолена. Однако эксперты отмечают, что это неизбежно.

Курс валюты. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний убежден, что девальвация гривны неизбежна. Он напомнил, что в госбюджете курс предусмотрен на уровне 46 грн.

"С таким дефицитом бюджета держать такой уровень доллара нереально. Потому что сожжешь все резервы. Поэтому понятно, что это будет так", – пояснил эксперт.

По его словам, решение Кабмина в определенных моментах верно, однако еще есть над чем работать.

"Относительно Корецкого пока у меня приятное впечатление, вижу адекватные движения. Но я не вижу движения, например, по либерализации экспорта оружия. Если ты знаешь, что у тебя дефицит бюджета, то чего ты не стимулируешь экспорт, например, оружия нашего? Так чтобы оно не шло по такому сложному механизму, который сейчас существует”, — отметил Загородний.

По его словам, миллиард долларов в первый год можно собрать.

"У нас проблема в том, что у нас огромный дефицит торгового баланса. Мы импортируем больше, чем экспортируем. И это давит на гривну. Я считаю, что нужно ограничивать импорт тех товаров, которые не нужно импортировать, например, автомобиль премиального уровня. Это же валюта, которая вывозится за границу, и это давит на курс", — пояснил он.

По его словам, нужно стимулировать все, что должно производиться в Украине, чтобы работал внутренний рынок. Определенные решения, отметил он, в этом вопросе есть, однако нужны более активные и масштабные действия, а не просто повышение налогов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, каким может быть резкий скачок курса в 2026 году.