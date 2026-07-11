План Б Пишного: чому насправді з’явилася банкнота 2000 гривень

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Кравцев Сергей
Якщо главі Нацбанку Андрію Пишному не вдалося до 30-річчя гривні запустити шаги, то запускає нову банкноту. Якої, якщо чесно, ніхто особливо не потребує. Запускають нову банкноту і ілюструють новину фотографією Пишного. Про це розповів політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.
Андрій Пишний. Фото: з відкритих джерел
За його словами, спочатку Андрій Пишний кілька років захоплено просував ідею замінити копійку на шаг. Ідея виглядала настільки "актуальною", що особливого ентузіазму не викликала: через інфляцію копійка давно майже зникла з реального обігу, тож для більшості українців це було схоже на вирішення проблеми, якої вже фактично не існує. А, коли стало зрозуміло, що Андрій Пишний став кандидатом на вихід, від нього почали потроху дистанціюватися навіть ті, хто ще вчора йому підтакував, але ж треба якось залишити слід в історії.
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Офіційне введення грошей в обіг заплановане на початок осені. Дипломатично приурочена подія відбудеться 4 вересня – у пам'ятний день видатного поета-шістдесятника та політв'язня Василя Стуса.