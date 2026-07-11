План Б Пишного: чому насправді з’явилася банкнота 2000 гривень

Якщо главі Нацбанку Андрію Пишному не вдалося до 30-річчя гривні запустити шаги, то запускає нову банкноту. Якої, якщо чесно, ніхто особливо не потребує. Запускають нову банкноту і ілюструють новину фотографією Пишного. Про це розповів політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Андрій Пишний. Фото: з відкритих джерел

"Два місяці залишилося. Тепер треба всюди постити фото цієї банкноти, щоб 4 вересня касири не жахалися, коли вперше побачать її в обігу. Кажуть, кожен чиновник мріє залишити після себе слід в історії. Одні проводять реформи. Інші – вигадують нові банкноти", – зазначив політтехнолог.

За його словами, спочатку Андрій Пишний кілька років захоплено просував ідею замінити копійку на шаг. Ідея виглядала настільки "актуальною", що особливого ентузіазму не викликала: через інфляцію копійка давно майже зникла з реального обігу, тож для більшості українців це було схоже на вирішення проблеми, якої вже фактично не існує. А, коли стало зрозуміло, що Андрій Пишний став кандидатом на вихід, від нього почали потроху дистанціюватися навіть ті, хто ще вчора йому підтакував, але ж треба якось залишити слід в історії.

"І ось вам план Б – грандіозний і помпезний. Якщо "шаг" заглох, а пафосу все ще хочеться, Андрій Григорович терміново запускає нову банкноту. Бо "Слава Україні!" на грошах уже надрукували. Власний підпис на всіх купюрах теж поставили – треба ж якось себе увічнити. А тепер хочеться чогось ще масштабнішого. Тож тримайте, дорогі українці, довгоочікувану двохтисячну гривню", – зазначив Олексій Голобуцький.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Національний банк України готує масштабне оновлення готівкового обігу, запроваджуючи новий найвищий номінал національної валюти — 2000 гривень. Про запуск банкноти офіційно повідомив очільник регулятора Андрій Пишний під час презентаційних заходів для преси.

Офіційне введення грошей в обіг заплановане на початок осені. Дипломатично приурочена подія відбудеться 4 вересня – у пам'ятний день видатного поета-шістдесятника та політв'язня Василя Стуса.



