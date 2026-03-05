Почему дорожает горючее: эксперт объяснил, как высокие цены выгодны государству

Высокие цены на горючее в Украине болезненно бьют по кошелькам водителей, однако для государственного бюджета они могут быть выгодны. Значительная часть стоимости бензина, дизеля и автогаза включают в себя налоги, поступающие в бюджет.

Как высокие цены на бензин выгодны государству. Фото из открытых источников

Директор энергетических программ Центр Разумкова Владимир Омельченко рассказал, насколько высокие цены на топливо могут быть выгодны государству. По его словам, в структуре цен на нефтепродукты налоговые платежи могут составлять до 47%. Речь идет, в частности, об акцизе, НДС и других сборах.

"Почти 50% того, что люди платят на заправках, идет в госбюджет. И таким образом, чем выше цена, тем больше денег идет в госбюджет. И государство заинтересовано в том, чтобы цены были максимально высокими. Но потребители же в этом не заинтересованы", — заявил Омельченко в эфире "Ранок. LIVE".

По его словам, несмотря на наполнение бюджета и хорошую прибыль трейдеров, "во всем этом нет слова "потребитель"".

Среди главных причин обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблемы с судоходством в Ормузском проливе, по которому традиционно транспортируется около 20% мировых поставок нефти. По словам эксперта топливного рынка Дмитрия Леушкина, всего за одну ночь закупочная цена горючего выросла примерно на 5 гривен за литр.

На фоне стремительного подорожания горючего ситуацией заинтересовался Антимонопольный комитет Украины. Его глава Павел Кириленко заявил, что у операторов АЗС есть три дня, чтобы объяснить причины повышения цен на бензин и другие нефтепродукты.

