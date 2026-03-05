logo_ukra

Чому дорожчає пальне: експерт пояснив, як високі ціни вигідні державі
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому дорожчає пальне: експерт пояснив, як високі ціни вигідні державі

Майже половина вартості пального в Україні становлять податки. Таким чином високі ціни на бензин можуть бути вигідними для держбюджету.

5 березня 2026, 13:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Високі ціни на пальне в Україні болісно б’ють по гаманцях водіїв, однак для державного бюджету вони можуть бути вигідними. Значна частина вартості бензину, дизеля та автогазу включають податки, які надходять до бюджету.

Чому дорожчає пальне: експерт пояснив, як високі ціни вигідні державі

Як високі ціни на бензин вигідні державі. Фото з відкритих джерел

Директор енергетичних програм Центр Разумкова Володимир Омельченко розповів, як високі ціни на паливо можуть бути вигідні державі. За його словами, у структурі ціни на нафтопродукти податкові платежі можуть становити до 47%. Йдеться, зокрема, про акциз, ПДВ та інші збори.

"Майже 50% того, що люди платять на заправках, іде до держбюджету. І таким чином, що вища ціна, то більше грошей іде до держбюджету. І держава зацікавлена в тому, щоб ціни були максимально високими. Але споживачі ж у цьому не зацікавлені", — заявив Омельченко в ефірі "Ранок. LIVE".

За його словами, попри наповнення бюджету та хороші прибутки трейдерів, "в усьому цьому немає слова "споживач"". 

Серед головних причин загострення ситуації на Близькому Сході та проблеми із судноплавством у Ормузькій протоці, через яку традиційно транспортується близько 20% світових поставок нафти.  За словами експерта паливного ринку Дмитра Льоушкіна, лише за одну ніч закупівельна ціна пального зросла приблизно на 5 гривень за літр. 

На тлі стрімкого подорожчання пального ситуацією зацікавився Антимонопольний комітет України. Його очільник Павло Кириленко заявив, що оператори АЗС мають три дні, щоб пояснити причини підвищення цін на бензин та інші нафтопродукти.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чому в Україні різко дорожчає пальне. Які ціни на АЗС.

Також "Коментарі" писали, що у Раді виставили жорсткий ультиматум через паніку з цінами на пальне.



