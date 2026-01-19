logo

Почти миллион гривен за год получил мэр Ивано-Франковска при окладе в 25 тыс. в месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

Почти миллион гривен за год получил мэр Ивано-Франковска при окладе в 25 тыс. в месяц

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в 2025 году получил почти миллион гривен зарплаты.

19 января 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в течение 2025 года получил почти миллион гривен начисленной заработной платы, несмотря на официальный оклад менее 25 тысяч гривен в месяц. Об этом свидетельствует ответ городского совета на информационный запрос, обнародованный СМИ.

Почти миллион гривен за год получил мэр Ивано-Франковска при окладе в 25 тыс. в месяц

Руслан Марцинков. Фото: Суспільне

Согласно документу, должностной оклад мэра Ивано-Франковска в 2025 году составил 24 866 гривен. В то же время, общая сумма начисленной зарплаты достигла 925 959 гривен, из которых "на руки" он получил 701 369 гривен после уплаты налогов. Отдельно Марцинкиву была выплачена материальная помощь на оздоровление в размере более 65 тысяч гривен. За помощью для решения социально-бытовых вопросов мэр не обращался.

Если считать исключительно годовой оклад Марцинкива, он составил бы около 300 тысяч гривен. Таким образом, остальные более 600 тысяч гривен зарплаты мэра Ивано-Франковска составляли разнообразные надбавки и премии.

Мэрам, кроме базового оклада, предусмотрены доплаты за выслугу лет, ранг государственного служащего, стаж на государственной службе, а также ежемесячные и праздничные премии, которые могут значительно превышать оклад. К этому прилагаются отпускные, компенсации за работу в выходные, командировки и больничные.

Руслан Марцинкив возглавляет Ивано-Франковск с 2015 года, был переизбран в 2020-м. Он имеет экономическое, управленческое и юридическое образование, является кандидатом юридических наук и работал народным депутатом Украины VII созыва.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что зарплата главы Полтавы оказалась ниже, чем у столичной уборщицы.

Также "Комментарии" писали, что один из самых молодых областных прокуроров Украины получает пенсию, которая превышает 150 тысяч гривен в месяц.



Источник: https://telegraf.ua/ukr/ukrayina/2026-01-18/5930851-pochti-million-griven-za-god-v-merii-ivano-frankovska-raskryli-zarplatu-gorodskogo-golovy
