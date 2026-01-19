Майже мільйон гривень за рік отримав мер Івано-Франківська при окладі у 25 тис. на місяць

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків упродовж 2025 року отримав майже мільйон гривень нарахованої заробітної плати, попри офіційний оклад менш ніж 25 тисяч гривень на місяць. Про це свідчить відповідь міської ради на інформаційний запит, оприлюднена ЗМІ.

Руслан Марцінків. Фото: Суспільне

Згідно з документом, посадовий оклад мера Івано-Франківська у 2025 році становив 24 866 гривень. Водночас загальна сума нарахованої зарплати досягла 925 959 гривень, із яких "на руки" він отримав 701 369 гривень після сплати податків. Окремо Марцінківу було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі понад 65 тисяч гривень. За допомогою для вирішення соціально-побутових питань мер не звертався.

Якщо рахувати виключно річний оклад Марцінківа, то він склав би близько 300 тисяч гривень. Таким чином решта понад 600 тисяч гривень зарплати мера Івано-Франківська становили різноманітні надбавки та премії.

Міським головам, окрім базового окладу, передбачені доплати за вислугу років, ранг державного службовця, стаж на державній службі, а також щомісячні та святкові премії, які можуть значно перевищувати оклад. До цього додаються відпускні, компенсації за роботу у вихідні, відрядження та лікарняні.

Руслан Марцінків очолює Івано-Франківськ із 2015 року, був переобраний у 2020-му. Він має економічну, управлінську та юридичну освіту, є кандидатом юридичних наук і раніше працював народним депутатом України VII скликання.

