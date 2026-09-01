Прогноз курса гривны на сентябрь: какие прослеживаются сценарии

Исторически сентябрь является месяцем, когда национальная валюта, как правило, ослабевает по отношению к доллару. Учитывая накопившийся экономический негатив и угрозу усиления дисбаланса между экспортом и импортом, что будет с курсом в сентябре? От чего будут зависеть курсовые колебания? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Курс валют

Партнеры продолжают поддерживать Украину

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко так прокомментировал ситуацию:

"Действительно, традиционно, как правило, осенью имеет место девальвация гривны, но смотрите, какой нюанс. Так получилось, что сейчас нам активно дают деньги. В первую очередь евросообщество. Летом начали давать, еще дают. Затем, наверное, обратили внимание на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что к этим средствам, которые дали, еще прибавят денег. Речь о 20 миллиардах. То есть, у нас на сегодняшний момент поступление валюты не от экспорта-импорта, а от, скажем, наших спонсоров очень существенно. Это может радикально повлиять на курс. Потому что на сегодняшний момент у Национального банка валюты больше, чем достаточно для любых валютных интервенций".

Эксперт продолжает, с другой стороны, хотя это нельзя гарантировать на сто процентов, руководство Национального банка, Министерство финансов может принять решение – провести корректированную девальвацию гривны.

"Власти могут подумать, что давайте сделаем так, чтобы гривна к концу года была не 50 и не 49, а возможно, в рамках где-то гривну к нынешнему курсу могут добавить, а может и 50 копеек. То есть, не исключена ситуация, когда валюты достаточно и экспорт-импорт здесь не влияет, но руководство примет решение, что давайте будем ограничивать валютные интервенции, чтобы была контролируемая девальвация. Но это будет умеренная девальвация. Однако это только мои предположения, потому что Национальный банк не заявлял, что он планирует это делать", – отметил эксперт.

Александр Охрименко добавляет, на сегодняшний момент при желании Национальный банк может сделать так, что никакой девальвации гривни не будет до конца года. Валюты у него более чем достаточно, а в сентябре будет еще больше, ведь ожидаем 6 млрд евро.

В рамках переговоров с МВФ возможны уговоры, чтобы ослаблять курс гривны

Экономический эксперт Даниил Монин считает, что мы сейчас находимся не в той позиции. Обычно ослабевание гривны связано в сентябре с оживлением бизнес-активности, а также закупками товаров под новогодние продажи.

"В текущий момент террора экономики и особенно складов – запасы будут скорее уменьшаться и переходить на формат поставок по необходимости. Кроме военных поставок комплектующих. Поэтому я не ожидаю какой-то активации формирования запасов в условиях, когда складская деятельность под угрозой прямых убытков", – отметил эксперт.

С другой стороны, продолжает Даниил Монин, ЕС очевидно задерживает финансирование и теперь мы стоим перед фактом, что за последние 4 месяца в Украину должно зайти не меньше 40 млрд долларов финансирования только от ЕС. Но будет ещё от МВФ и других партнеров.

"Думаю, что в сентябре зайдет финансирование, которое будет увеличивать резервы. Поэтому я не ожидаю девальвацию гривны. Хотя в рамках переговоров с МВФ возможны уговоры со стороны МВФ ослаблять курс гривны. С другой стороны, курс евро к доллару в августе сместился с диапазона 1.14-1.15. до 1.16-1.17. Но сейчас на фоне опасения повышения ставки ФРС снова укрепляется к евро до 1.15-1.16. Соответственно я скорее вижу, что курс доллара будет удерживаться на уровне 44.5-45.0 в сентябре, как был в августе, а курс евро может превысить отметку 52 после 16 сентября, когда, по моему мнению, ставка ФРС не будет поднята 16 сентября и это снова ослабит доллар к евро – высказался собеседник портала "Комментарии".

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