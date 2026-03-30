Прогноз неутешительный: экономить приходится даже народным депутатам

Кречмаровская Наталия
Экономическая ситуация в Украине тяжелая – цены увеличиваются на все товары и услуги. Экономить приходится не только рядовым украинцам, но и народным избранникам.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, как подходит к расходам своей семьи и какие настроения украинцев. Рассказал, что особо никого не покупал и более тщательно проверяет счета.
Также отметил, что на базарах бывает постоянно и ситуация не оптимистичная.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине катастрофическая ситуация, средств не хватает, Россия наносит удары, цены на горючее выросли, эксперты прогнозируют удорожание пищевых продуктов, подготовка к следующему отопительному сезону. Проблемы накапливаются, а решений фактически нет, объясняют в Раде.
Народная депутат София Федина рассказала, что на так называемую программу "еБачок" идет 20 млн гривен в день. Министр экономики с честными глазами в Раде доказывает, что это таргетированная помощь, объяснила она.
По словам политика, с одной стороны, средства на горючее получают владельцы дорогих авто, но это не поможет никак самым незащищенным слоям населения, которые автомобилей и не имеют, но страдают от последствия поднятия цен.