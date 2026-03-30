Прогноз неутешительный: экономить приходится даже народным депутатам
Прогноз неутешительный: экономить приходится даже народным депутатам

Народный депутат Кучеренко рассказал, как экономит и какие настроения украинцев

30 марта 2026, 13:42
Кречмаровская Наталия

Экономическая ситуация в Украине тяжелая – цены увеличиваются на все товары и услуги. Экономить приходится не только рядовым украинцам, но и народным избранникам.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, как подходит к расходам своей семьи и какие настроения украинцев. Рассказал, что особо никого не покупал и более тщательно проверяет счета.

"Сейчас если семье, детям и сыновьям надо есть, то они будут есть. Для юношей продукты — это здоровье, их будущее. Я в ценах ориентируюсь достаточно хорошо, с детства всегда любил торговаться на базарах. Поэтому, да, стараюсь оптимизировать, но можно выбросить какие-то другие там не очень нужные статьи расходов", - рассказал о подходе к расходам нардепа.

Также отметил, что на базарах бывает постоянно и ситуация не оптимистичная.

"Люди грустные. Смотрю всегда по очередям, по нагрузке. Людей гораздо меньше, приторговывают, берут меньшие объемы. То есть если раньше килограмм, то сейчас будет 800 граммов, если 500, то сейчас 300, то есть все зажались", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Украине катастрофическая ситуация, средств не хватает, Россия наносит удары, цены на горючее выросли, эксперты прогнозируют удорожание пищевых продуктов, подготовка к следующему отопительному сезону. Проблемы накапливаются, а решений фактически нет, объясняют в Раде.

Народная депутат София Федина рассказала, что на так называемую программу "еБачок" идет 20 млн гривен в день. Министр экономики с честными глазами в Раде доказывает, что это таргетированная помощь, объяснила она.

По словам политика, с одной стороны, средства на горючее получают владельцы дорогих авто, но это не поможет никак самым незащищенным слоям населения, которые автомобилей и не имеют, но страдают от последствия поднятия цен.




