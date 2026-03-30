Прогноз невтішний: економити доводиться навіть народним депутатам

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Економічна ситуація в Україні важка — ціни збільшуються на всі товари та послуги. Економити доводиться не тільки пересічним українцям, а й народним обранцям.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, як підходить до витрат своєї сім’ї та які настрої українців. Розповів, що особливо нікого не купував, і більш ретельно перевіряє рахунки.
Також зазначив, що на базарах буває постійно і ситуацію не оптимістична.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Україні катастрофічна ситуація, коштів не вистачає, Росія завдає ударів, ціни на пальне зросли, експерти прогнозують здорожчання харчових продуктів, підготовка до наступного опалювального сезону. Проблеми накопичуються, а рішень фактично немає, пояснюють в Раді
Народна депутатка Софія Федина розповіла, що на так звану програму “єБачок” іде 20 млн гривень на день. Міністр економіки з чесними очима у Раді доводить, що це таргетована допомога, пояснила вона.
За словами політика, з одного боку кошти на пальне отримують власники дорогих авто, але це не допоможе ніяк найнезахищенішим верствам населення, які автівок і не мають, але покутують наслідки підняття цін.