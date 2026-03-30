Прогноз невтішний: економити доводиться навіть народним депутатам

Економічна ситуація в Україні важка — ціни збільшуються на всі товари та послуги. Економити доводиться не тільки пересічним українцям, а й народним обранцям.

Верховна Рада.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, як підходить до витрат своєї сім’ї та які настрої українців. Розповів, що особливо нікого не купував, і більш ретельно перевіряє рахунки.

“Зараз якщо родині, дітям і синам треба їсти, то вони будуть їсти. Для юнаків продукти — це здоров’я, їх майбутнє. Я в цінах орієнтуюся достатньо добре, з дитинства завжди любив торгуватися на базарах. Тому, так, намагаюся оптимізувати, але можна викинути якісь інші там не дуже потрібні статті витрат”, — розповів про підхід до витрат нардеп.

Також зазначив, що на базарах буває постійно і ситуацію не оптимістична.

“Люди сумні. Дивлюся завжди по чергах, по навантаженню. Людей значно менше, приторговують, беруть менші обсяги. Тобто якщо раніше кілограм, то зараз буде 800 грамів, якщо 500, то зараз 300, тобто всі зажалися”, — підсумував народний депутат.

Народна депутатка Софія Федина розповіла, що на так звану програму “єБачок” іде 20 млн гривень на день. Міністр економіки з чесними очима у Раді доводить, що це таргетована допомога, пояснила вона.

За словами політика, з одного боку кошти на пальне отримують власники дорогих авто, але це не допоможе ніяк найнезахищенішим верствам населення, які автівок і не мають, але покутують наслідки підняття цін.



