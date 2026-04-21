Расходы госбюджета в 2026 году впечатляют: в Раде указали на "имитацию"

Кречмаровская Наталия
Министерство финансов Украины обнародовало данные о расходах госбюджета за I квартал 2026 года. В Верховной Раде указали на вопросы, возникшие к отчету.
ВРУ.
Народная депутат Нина Южанина рассказала, что по данным Минфина расходы госбюджета за I квартал 2026 года были следующими:
916,4 млрд грн – общие расходы (+7,1% к прошлому году), только в марте – 369,1 млрд грн,
570,9 млрд грн (62,3%) – безопасность и оборона.
Самые большие статьи:
408,4 млрд грн (44,6%) – оплата труда,
169,5 млрд грн (18,5%) — социальные выплаты,
108,6 млрд грн (11,9%) – трансферты предприятиям,
98,3 млрд грн (10,7%) — товары и услуги,
65 млрд грн (7,1%) — обслуживание долга,
54,9 млрд грн (6%) – трансферты местным бюджетам.
По ее словам, Минфин не раскрывает конкретные суммы по важнейшим направлениям:
денежное довольствие военнослужащих,
затраты на ВСУ и силовые структуры,
закупки для нужд армии.
