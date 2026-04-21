Расходы госбюджета в 2026 году впечатляют: в Раде указали на "имитацию"

Министерство финансов Украины обнародовало данные о расходах госбюджета за I квартал 2026 года. В Верховной Раде указали на вопросы, возникшие к отчету.

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что по данным Минфина расходы госбюджета за I квартал 2026 года были следующими:

916,4 млрд грн – общие расходы (+7,1% к прошлому году), только в марте – 369,1 млрд грн,

570,9 млрд грн (62,3%) – безопасность и оборона.

Самые большие статьи:

408,4 млрд грн (44,6%) – оплата труда,

169,5 млрд грн (18,5%) — социальные выплаты,

108,6 млрд грн (11,9%) – трансферты предприятиям,

98,3 млрд грн (10,7%) — товары и услуги,

65 млрд грн (7,1%) — обслуживание долга,

54,9 млрд грн (6%) – трансферты местным бюджетам.

"Только на первый взгляд – структура ясна. Есть ключевая проблема", — отметила народная депутат.

По ее словам, Минфин не раскрывает конкретные суммы по важнейшим направлениям:

денежное довольствие военнослужащих,

затраты на ВСУ и силовые структуры,

закупки для нужд армии.

"То есть самая большая статья бюджета есть, но ее содержание — фактически "свернутое". Тем более, эти данные не дают возможности проанализировать связь с доходной частью бюджета, а следовательно — и реальное обеспечение военных потребностей. Публикация общих цифр — это хорошо. Но без глубины и детализации это не прозрачность, а только ее имитация", — отметила она.

