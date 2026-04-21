Расходы госбюджета в 2026 году впечатляют: в Раде указали на "имитацию"
commentss НОВОСТИ Все новости

Расходы госбюджета в 2026 году впечатляют: в Раде указали на "имитацию"

Народный депутат Южанина рассказала, какие вопросы возникли к отчету Минфина о расходах госбюджета

21 апреля 2026, 13:04
Кречмаровская Наталия

Министерство финансов Украины обнародовало данные о расходах госбюджета за I квартал 2026 года. В Верховной Раде указали на вопросы, возникшие к отчету.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Нина Южанина рассказала, что по данным Минфина расходы госбюджета за I квартал 2026 года были следующими:

  • 916,4 млрд грн – общие расходы (+7,1% к прошлому году), только в марте – 369,1 млрд грн,

  • 570,9 млрд грн (62,3%) – безопасность и оборона.

  • Самые большие статьи:

  • 408,4 млрд грн (44,6%) – оплата труда,

  • 169,5 млрд грн (18,5%) — социальные выплаты,

  • 108,6 млрд грн (11,9%) – трансферты предприятиям,

  • 98,3 млрд грн (10,7%) — товары и услуги,

  • 65 млрд грн (7,1%) — обслуживание долга,

  • 54,9 млрд грн (6%) – трансферты местным бюджетам.

"Только на первый взгляд – структура ясна. Есть ключевая проблема", — отметила народная депутат.

По ее словам, Минфин не раскрывает конкретные суммы по важнейшим направлениям:

  • денежное довольствие военнослужащих,

  • затраты на ВСУ и силовые структуры,

  • закупки для нужд армии.

"То есть самая большая статья бюджета есть, но ее содержание — фактически "свернутое". Тем более, эти данные не дают возможности проанализировать связь с доходной частью бюджета, а следовательно — и реальное обеспечение военных потребностей. Публикация общих цифр — это хорошо. Но без глубины и детализации это не прозрачность, а только ее имитация", — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы рассказали, как миллиарды гривен идут мимо бюджета. Народный депутат Гетманцев рассказал о масштабах контрабанды цветов в Украине.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ninayuzhanina/4296
