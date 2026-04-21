logo_ukra

BTC/USD

76367

ETH/USD

2325.35

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Видатки держбюджету у 2026 році вражають: в Раді вказали на "імітацію"
commentss НОВИНИ Всі новини

Видатки держбюджету у 2026 році вражають: в Раді вказали на “імітацію”

Народна депутатка Южаніна розповіла, які питання виникли до звіту Мінфіну про видатки держбюджету

21 квітня 2026, 13:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Міністерство фінансів України оприлюднило дані про видатки держбюджету за І квартал 2026 року. У Верховній Раді вказали на питання, які виникли до звіту. 

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що за даними Мінфіну видатки держбюджету за І квартал 2026 року були наступними: 

  • 916,4 млрд грн — загальні видатки (+7,1% до минулого року),  лише у березні — 369,1 млрд грн,

  • 570,9 млрд грн (62,3%) — безпека та оборона.

  • Найбільші статті:

  • 408,4 млрд грн (44,6%) — оплата праці,

  • 169,5 млрд грн (18,5%) — соціальні виплати,

  • 108,6 млрд грн (11,9%) — трансферти підприємствам,

  • 98,3 млрд грн (10,7%) — товари та послуги,

  • 65 млрд грн (7,1%) — обслуговування боргу,

  • 54,9 млрд грн (6%) — трансферти місцевим бюджетам.

“Тільки на  перший погляд — структура зрозуміла. Є ключова проблема”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, Мінфін не розкриває конкретні суми по найважливіших напрямках:

  • грошове забезпечення військовослужбовців,

  • витрати на ЗСУ та силові структури,

  • закупівлі для потреб армії.

“Тобто найбільша стаття бюджету є, але її зміст — фактично “згорнутий”. Тим більше, ці дані не дають можливості проаналізувати зв’язок із дохідною частиною бюджету, а відтак — і реальне забезпечення військових потреб. Публікація загальних цифр — це добре. Але без глибини та деталізації це не прозорість, а лише її імітація”, — зазначила народна депутатка.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що нардепи розповіли, як мільярди гривень йдуть повз бюджет. Народний депутат Гетманцев розповів про масштаби контрабанди квітів в Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/ninayuzhanina/4296
Теги:

Новини

Всі новини