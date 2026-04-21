Видатки держбюджету у 2026 році вражають: в Раді вказали на “імітацію”

Міністерство фінансів України оприлюднило дані про видатки держбюджету за І квартал 2026 року. У Верховній Раді вказали на питання, які виникли до звіту.

ВРУ.

Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що за даними Мінфіну видатки держбюджету за І квартал 2026 року були наступними:

916,4 млрд грн — загальні видатки (+7,1% до минулого року), лише у березні — 369,1 млрд грн,

570,9 млрд грн (62,3%) — безпека та оборона.

Найбільші статті:

408,4 млрд грн (44,6%) — оплата праці,

169,5 млрд грн (18,5%) — соціальні виплати,

108,6 млрд грн (11,9%) — трансферти підприємствам,

98,3 млрд грн (10,7%) — товари та послуги,

65 млрд грн (7,1%) — обслуговування боргу,

54,9 млрд грн (6%) — трансферти місцевим бюджетам.

“Тільки на перший погляд — структура зрозуміла. Є ключова проблема”, — зазначила народна депутатка.

За її словами, Мінфін не розкриває конкретні суми по найважливіших напрямках:

грошове забезпечення військовослужбовців,

витрати на ЗСУ та силові структури,

закупівлі для потреб армії.

“Тобто найбільша стаття бюджету є, але її зміст — фактично “згорнутий”. Тим більше, ці дані не дають можливості проаналізувати зв’язок із дохідною частиною бюджету, а відтак — і реальне забезпечення військових потреб. Публікація загальних цифр — це добре. Але без глибини та деталізації це не прозорість, а лише її імітація”, — зазначила народна депутатка.

