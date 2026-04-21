Видатки держбюджету у 2026 році вражають: в Раді вказали на “імітацію”

Кречмаровская Наталия
Міністерство фінансів України оприлюднило дані про видатки держбюджету за І квартал 2026 року. У Верховній Раді вказали на питання, які виникли до звіту.
Народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що за даними Мінфіну видатки держбюджету за І квартал 2026 року були наступними:
916,4 млрд грн — загальні видатки (+7,1% до минулого року), лише у березні — 369,1 млрд грн,
570,9 млрд грн (62,3%) — безпека та оборона.
Найбільші статті:
408,4 млрд грн (44,6%) — оплата праці,
169,5 млрд грн (18,5%) — соціальні виплати,
108,6 млрд грн (11,9%) — трансферти підприємствам,
98,3 млрд грн (10,7%) — товари та послуги,
65 млрд грн (7,1%) — обслуговування боргу,
54,9 млрд грн (6%) — трансферти місцевим бюджетам.
За її словами, Мінфін не розкриває конкретні суми по найважливіших напрямках:
грошове забезпечення військовослужбовців,
витрати на ЗСУ та силові структури,
закупівлі для потреб армії.
