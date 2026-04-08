Реальность в Украине шокирует: в Раде назвали ТОП-5 сверхвысоких спецпенсий

Большинство пенсионеров в Украине получают низкие пенсии – значительно ниже прожиточного минимума. При этом некоторые пенсионеры получают просто заоблачные выплаты.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что пока большинство украинских пенсионеров выживают — буквально считают гривны на лекарства и еду — появляются цифры, от которых трудно не возмущаться.

Политик указал ТОП-5 самых больших пенсий, назначенных по решениям судов:

245 990 грн,

219 276 грн,

193 772 грн,

190 932 грн,

172 941 грн.

"Четыре из пяти — это пенсии бывших работников органов прокуратуры. Суды обязывают Пенсионный фонд выплачивать им пенсии за выслугу лет в размере до 90% от заработной платы — без ограничений. И здесь возникает простой вопрос — в какой реальности мы живем", — отметил политик.

По его словам, в одной реальности — миллионы пожилых людей получают 2-4 тысячи гривен и оказываются за чертой бедности. В другой – отдельные категории через суды получают сотни тысяч гривен ежемесячно из бюджета.

"Получается, что одни вынуждены выживать, а другие получают месячные выплаты, не соизмеримые даже с годовым доходом рядового пенсионера. Это сигнал, что система работает не для всех одинаково", — пояснил политик.

Народный депутат убежден, что справедливая пенсионная реформа обязательно должна предусмотреть ограничение сверхвысоких спецпенсий, чтобы убрать вопиющее неравенство. При этом, по его словам, нардепы не выносят на рассмотрение законопроект, отменяющий клановые пенсии. Политик подытожил, что нельзя затягивать изменения, которые давно актуальны.

