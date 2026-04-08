Реальність в Україні шокує: в Раді назвали ТОП-5 надвисоких спецпенсій

Більшість пенсіонерів в Україні отримують низькі пенсії — значно нижчі прожиткового мінімуму. При цьому деякі пенсіонери отримують просто захмарні виплати.

Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що поки більшість українських пенсіонерів виживає — буквально рахує гривні на ліки та їжу — з’являються цифри, від яких важко не обурюватися.

Політик вказав ТОП-5 найбільших пенсій, призначених за рішеннями судів:

245 990 грн,

219 276 грн,

193 772 грн,

190 932 грн,

172 941 грн.

“Чотири з п’яти — це пенсії колишніх працівників органів прокуратури. Суди зобов’язують Пенсійний фонд виплачувати їм пенсії за вислугу років у розмірі до 90% від заробітної плати — без жодних обмежень. І тут виникає просте питання — в якій реальності ми живемо”, — зазначив політик.

За його словами, в одній реальності — мільйони людей похилого віку отримують 2-4 тисячі гривень і опиняються за межею бідності. В іншій — окремі категорії через суди отримують сотні тисяч гривень щомісяця з бюджету.

“Виходить, що одні змушені виживати, а інші — отримують місячні виплати, не співмірні навіть з річним доходом пересічного пенсіонера. Це сигнал, що система працює не для всіх однаково”, — пояснив політик.

Народний депутат переконаний, що справедлива пенсійна реформа обов’язково має передбачити обмеження надвисоких спецпенсій, щоб прибрати кричущу нерівність. При цьому, за його словами, нардепи не виносять на розгляд законопроєкт, який скасовує кланові пенсії. Політик підсумував, що не можна затягувати зміни, які давно на часі.

