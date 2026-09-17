С бюджетом все очень плохо: какие расходы пришлось отложить Минфину из-за нехватки средств

Украинский бюджет столкнулся с нехваткой средств, из-за которой часть капитальных расходов пришлось перенести с осени на декабрь. Под ударом оказались в том числе проекты, связанные с подготовкой энергетической системы к зиме, строительством укрытий и восстановлением инфраструктуры. Об этом заявила глава Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа в подкасте "Хроники экономики".

Гривна. Фото: из открытых источников

По ее словам, Министерство финансов скорректировало график государственных расходов на сентябрь, октябрь и ноябрь, перенеся часть платежей на последний месяц года.

Речь идет прежде всего о капитальных расходах – строительстве и реконструкции объектов, включая больницы, сооружении укрытий в школах и медучреждениях, защите энергетической инфраструктуры, а также создании социального жилья.

При этом социальные обязательства государства продолжают выполняться: правительство финансирует, в частности, зарплаты работников бюджетной сферы. Однако с инвестиционными расходами ситуация значительно сложнее.

По словам Пидласой, только с сентября на декабрь было перенесено около 39 млрд грн капитальных расходов. И именно здесь возникает главный риск: освоить такие средства в последние недели года технически может быть крайне трудно.

"Перенос до декабря означает, что в этом году они вообще не будут профинансированы", — отметила глава комитета.

Она также подтвердила, что отсрочка затрагивает мероприятия из "планов устойчивости" и подготовку страны к зимнему периоду.

Пидласа связывает дефицит финансирования с несвоевременным выполнением Украиной обязательств в рамках программ международной финансовой помощи. Ранее она также заявляла, что собственных бюджетных ресурсов для покрытия всех расходов уже недостаточно.

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