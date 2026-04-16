Главная Новости Финансы 2026 "Самую красивую монету" продали на аукционе: какая цена и как выглядит (ФОТО)
"Самую красивую монету" продали на аукционе: какая цена и как выглядит (ФОТО)

Редкую монету "Una and the Lion" продали на аукционе в Британии. Чем она уникальна и почему интересует коллекционеров и нумизматов.

16 апреля 2026, 07:25
В Великобритании прошел аукцион на котором продали редкую золотую монету "Una and the Lion" ("Уна и лев") за 110 тысяч фунтов стерлингов. Эта монета считается одной из самых "красивых монет" страны и высоко ценится среди нумизматов.

Монета "Una and the Lion". Фото: Rogers Jones and Co

Монета номиналом в пять фунтов "Una and the Lion" была создана в 1839 году в честь начала правления королевы Виктории. По оценкам экспертов, всего было отчеканено менее 300 таких экземпляров, и они никогда не находились в массовом обороте, что значительно повышает их редкость.

Самая красивая монета Великобритании. Фото: Rogers Jones and Co

Дизайн монеты считается подлинным произведением искусства того времени. Ее автором был главный гравер Королевского монетного двора 19 века Уильям Вайон. На монете "Una and the Lion" королева Виктория изображена в виде Уны из поэмы "Королева фей" Эдмунда Спенсера. Она ведет льва, что должно символизировать силу и устойчивость Британии.

"Эта монета считается самой красивой британской монетой, которую когда-либо чеканили, и одной из самых ценных в мире благодаря своей удивительной редкости, беспрецедентному художественному мастерству и глубокому культурному значению", — говорится в описании аукционного дома Rogers Jones and Co.

Это первый случай, когда британского монарха представили на монете как вымышленного литературного персонажа. Именно это сочетание искусства, литературы и истории сделало "Una and the Lion" настоящим шедевром для нумизматов.

Монета "Una and the Lion". Фото: Rogers Jones and Co

Монета происходит из частной коллекции, обнаруженной при оценке наследия в Уэльсе. По словам представителей Rogers Jones and Co, подобные экземпляры появляются на торгах очень редко, что объясняет высокий интерес к лоту.

Специалисты также отметили хорошее состояние монеты, невзирая на незначительные следы обработки. Таким образом, это сформировало ее цену и "самую красивую монету" Британии "Una and the Lion" продали на аукционе за 110 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что одну из самых дорогих монет в истории выставили на продажу.

Также "Комментарии" писали, что украинские 2 копейки продали за 105 тысяч. В чем особенность монеты.



Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c2evpw74l4po
