"Найкрасивішу монету" продали на аукціоні: яка ціна та як виглядає (ФОТО)

У Великій Британії відбувся аукціон на якому продали рідкісну золоту монету "Una and the Lion" ("Уна та лев") за 110 тисяч фунтів стерлінгів. Ця монета вважається однією з "найкрасивіших монет" країни та високо цінується серед нумізматів.

Монета "Una and the Lion". Фото: Rogers Jones and Co

Монета номіналом п’ять фунтів "Una and the Lion" була створена у 1839 році на честь початку правління королеви Вікторії. За оцінками експертів, усього було викарбувано менше ніж 300 таких екземплярів, і вони ніколи не перебували в масовому обігу, що значно підвищує їхню рідкість.

Найкрасивіша монета Британії. Фото: Rogers Jones and Co

Дизайн монети вважається справжнім витвором мистецтва того часу. Її автором був головний гравер Королівського монетного двору 19 століття Вільям Вайон. На монеті "Una and the Lion" королеву Вікторію зображено у вигляді Уни з поеми "Королева фей" Едмунда Спенсера. Вона веде лева, що має символізувати силу та стійкість Британії.

"Ця монета вважається найкрасивішою британською монетою, яку коли-небудь карбували, та однією з найцінніших у світі завдяки своїй надзвичайній рідкості, безпрецедентній художній майстерності та глибокому культурному значенню", — йдеться в описі аукціонного дому Rogers Jones and Co.

Це перший випадок, коли британського монарха представили на монеті як вигаданого літературного персонажа. Саме це поєднання мистецтва, літератури та історії зробило "Una and the Lion" справжнім шедевром для нумізматів.

Монета походить з приватної колекції, яку виявили під час оцінки спадщини в Уельсі. За словами представників Rogers Jones and Co, подібні екземпляри з’являються на торгах надзвичайно рідко, що пояснює високий інтерес до лота.

Фахівці також відзначили гарний стан монети, попри незначні сліди обробки. Таким чином, це сформувало її ціну і "найкрасивішу монету" Британії "Una and the Lion" продали на аукціоні за 110 тисяч фунтів стерлінгів.

