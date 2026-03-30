Українські 2 копійки продали за 105 тисяч: у чому її особливість (ФОТО)

Звичайна на перший погляд українська монета номіналом 2 копійки може коштувати десятки тисяч гривень. На одному з нумізматичних аукціонів таку монету продали за 105 001 гривню. Причиною такої високої ціни за монету стала її рідкісність та особливості карбування.

Українські монети можна дорого продати. Фото з відкритих джерел

Торги з продажу монети відбулися на платформі Violity. За даними аукціону, монету у 2 копійки було викарбувано у 1992 році. Саме цей рік і робить її особливою для нумізматів.

2 копійки 1992 року були пробними монетами. Їх виготовляли на початку становлення української грошової системи, однак до масового обігу вони фактично не потрапили. Перші зразки карбували на Луганському верстатобудівному заводі. Переважно такі монети виготовляли з алюмінію, але також існували варіанти зі сталі. За оцінками фахівців, загалом було створено лише близько 20-30 пробних екземплярів. Саме така обмежена кількість і зробила ці монети надзвичайно цінними серед колекціонерів та нумізматів.





Монету 2 копійки продали на аукціоні. Фото: Violity





Ціна на рідкісні 2 копійки 1992 року стабільно висока і може сягати десятків тисяч гривень. Особливо цінуються монети з немагнітної сталі, адже вони зустрічаються ще рідше.

Щодо монети, проданої за понад 105 тисяч гривень, відомо небагато. Вона має штамп "АА" і, попри значну вартість, перебуває не в ідеальному стані. На поверхні є подряпини та потертості. При цьому реставрацію монети не проводили. Подібні знахідки іноді можна виявити у старих колекціях або серед дрібних грошей, які роками зберігалися вдома. Тож інколи звичайна монета може виявитися справжнім скарбом для колекціонерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про монети вартістю мільйони доларів.

Також "Коментарі" писали, як українці ставляться до ідеї змінити назву "копійки" на "шаг".