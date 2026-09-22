«Страховка» от неопределенности: во что украинцы массово вкладывают деньги

Экономическая неопределенность и ценники магазинов диктуют новые правила игры для украинских вкладчиков. На фоне роста потребительских расходов и повышения цен на базовые товары и услуги Sense Bank зафиксировало незначительное изъятие средств с банковских счетов населения.

Гривна. Фото: из открытых источников

Как сообщили в пресс-службе учреждения в ответе на журналистский запрос издания "Комментарии", вкладчики все чаще предпочитают гибкость, а не долгосрочные обязательства. По итогам 2026 г. доля краткосрочных депозитов (сроком до 12 месяцев) выросла примерно на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Клиенты стремятся получить быстрый доступ к собственным финансам, чтобы оперативно реагировать на любые экономические изменения.

Несмотря на стабильность депозитного портфеля и сохранение доверия к банковской системе, специалисты отмечают: дороговизна жизни заставляет людей тратить больше здесь и сейчас. Именно этот фактор повлек за собой сдержанное уменьшение объемов сохранений в банковском секторе в последнее время. Общая структура депозитов по валютам и среднему чеку при этом существенных колебаний не испытала.

Чтобы удержать клиентов и стимулировать новые вклады банк делает ставку не на запуск новых продуктов, а на бонусы к процентным ставкам. Основной упор смещается в сторону цифровизации: повышенную доходность предлагают тем, кто открывает депозиты через мобильное приложение или пролонгирует существующие сделки. Кроме того, банк ввел специальные акционные условия с дополнительными бонусами к базовой ставке для военнослужащих, что призвано поддержать защитников финансово. До конца года финансисты обещают расширить линейку персональных предложений.

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