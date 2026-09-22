«Страховка» від невизначеності: у що українці масово вкладають гроші

Економічна невизначеність та цінники в магазинах диктують нові правила гри для українських вкладників. На тлі зростання споживчих витрат та підвищення цін на базові товари і послуги Sense Bank зафіксував незначне вилучення коштів із банківських рахунків населення.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Як повідомили в пресслужбі установи у відповіді на журналістський запит видання "Коментарі", вкладники дедалі частіше віддають перевагу гнучкості, а не довгостроковим зобов'язанням. За підсумками 2026 року частка короткострокових депозитів (строком до 12 місяців) зросла приблизно на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Клієнти прагнуть мати швидкий доступ до власних фінансів, щоб оперативно реагувати на будь-які економічні зміни.

Попри загальну стабільність депозитного портфеля та збереження довіри до банківської системи, фахівці зауважують: дорожнеча життя змушує людей витрачати більше тут і зараз. Саме цей чинник спричинив стримане зменшення обсягів збережень у банківському секторі останнім часом. Загальна структура депозитів за валютами та середнім чеком при цьому суттєвих коливань не зазнала.

Щоб утримати клієнтів та стимулювати нові вклади, банк робить ставку не на запуск нових продуктів, а на бонуси до процентних ставок. Основний акцент зміщується в бік цифровізації: підвищену дохідність пропонують тим, хто відкриває депозити через мобільний застосунок або пролонгує існуючі угоди. Крім того, банк упровадив спеціальні акційні умови із додатковими бонусами до базової ставки для військовослужбовців, що покликано підтримати захисників фінансово. До кінця року фінансисти обіцяють розширити лінійку персоналізованих пропозицій.

Також видання "Коментарі" повідомляло – платитимемо з власної кишені: який хід уряду створив дірку в держбюджеті.



