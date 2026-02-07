Такого падения нет ни у кого: Украина возглавила новый антирейтинг в Европе

У Украины самый низкий официальный уровень минимальной заработной платы среди всех стран европейского континента. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на актуальные данные Евростата на январь текущего года.

Гривна. Фото: из открытых источников

Среди стран-членов Европейского Союза минимальная минимальная зарплата зафиксирована в Болгарии – 620 евро в месяц. В то же время, абсолютным лидером рейтинга является Люксембург, где "минималка" достигает 2704 евро. В пятерку стран с высоким минимальным уровнем оплаты труда также вошли Ирландия, Германия, Нидерланды и Бельгия.

Если учитывать не только членов ЕС, но и государства-кандидаты на вступление в Союз, ситуация для Украины выглядит еще хуже. Минимальная зарплата в нашей стране составляет всего 173 евро в месяц – это самый низкий показатель в Европе. Даже Молдова, занимающая предпоследнее место в рейтинге, имеет минимальную оплату труда на уровне 319 евро.

В нижней части списка также оказались Северная Македония и Албания. В целом Украина замыкает рейтинг, заняв 29 место. При этом Россия, Грузия, Армения и Азербайджан не были включены в исследование, поскольку никогда не подавали заявки на вступление в Европейский Союз. Также вне списка остались Швейцария и несколько малых европейских государств.

Опубликованные данные в очередной раз подчеркивают масштаб экономического разрыва между Украиной и большинством европейских стран, даже только приближающимися к членству в ЕС.

