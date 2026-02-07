logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 Такого падения нет ни у кого: Украина возглавила новый антирейтинг в Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого падения нет ни у кого: Украина возглавила новый антирейтинг в Европе

Даже Молдова опередила: данные Евростата показали разительный разрыв между Украиной и странами ЕС

7 февраля 2026, 16:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Украины самый низкий официальный уровень минимальной заработной платы среди всех стран европейского континента. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на актуальные данные Евростата на январь текущего года.

Такого падения нет ни у кого: Украина возглавила новый антирейтинг в Европе

Гривна. Фото: из открытых источников

Среди стран-членов Европейского Союза минимальная минимальная зарплата зафиксирована в Болгарии – 620 евро в месяц. В то же время, абсолютным лидером рейтинга является Люксембург, где "минималка" достигает 2704 евро. В пятерку стран с высоким минимальным уровнем оплаты труда также вошли Ирландия, Германия, Нидерланды и Бельгия.

Если учитывать не только членов ЕС, но и государства-кандидаты на вступление в Союз, ситуация для Украины выглядит еще хуже. Минимальная зарплата в нашей стране составляет всего 173 евро в месяц – это самый низкий показатель в Европе. Даже Молдова, занимающая предпоследнее место в рейтинге, имеет минимальную оплату труда на уровне 319 евро.

В нижней части списка также оказались Северная Македония и Албания. В целом Украина замыкает рейтинг, заняв 29 место. При этом Россия, Грузия, Армения и Азербайджан не были включены в исследование, поскольку никогда не подавали заявки на вступление в Европейский Союз. Также вне списка остались Швейцария и несколько малых европейских государств.

Опубликованные данные в очередной раз подчеркивают масштаб экономического разрыва между Украиной и большинством европейских стран, даже только приближающимися к членству в ЕС.

Читайте на портале "Комментарии" — в декабре 2025 года средняя заработная плата штатных работников увеличилась на 13,8% по сравнению с ноябрем и составила 30 926 грн. Как сообщает портал "Комментарии", такие данные в Фейсбуке обнародовала Государственная служба статистики.

Также издание "Комментарии" сообщало – на начало 2026 года в Украине зафиксировано 36 629 активных производств по невыплате заработной платы. Такие данные содержит Единый реестр должников. Только за год количество долгов возросло на 6%, а 2025 год стал антирекордным — было открыто 9 174 новых производства, что на 30% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает сервис Опендатабот.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости