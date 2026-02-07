Такого падіння немає ніхто: Україна очолила новий антирейтинг у Європі

Україна має найнижчий офіційний рівень мінімальної заробітної плати серед усіх країн європейського континенту. Про це повідомляє Euronews із посиланням на актуальні дані Євростату станом на січень поточного року.

Гривня. Фото: із відкритих джерел

Серед країн-членів Європейського Союзу найменша мінімальна зарплата зафіксована у Болгарії – 620 євро на місяць. Водночас абсолютним лідером рейтингу є Люксембург, де "мінімалка" сягає 2704 євро. До п’ятірки країн із найвищим мінімальним рівнем оплати праці також увійшли Ірландія, Німеччина, Нідерланди та Бельгія.

Якщо ж враховувати не лише членів ЄС, а й держави-кандидати на вступ до Союзу, ситуація для України виглядає ще гіршою. Мінімальна зарплата в нашій країні становить лише 173 євро на місяць – це найнижчий показник у Європі. Навіть Молдова, яка посідає передостаннє місце в рейтингу, має мінімальну оплату праці на рівні 319 євро.

У нижній частині списку також опинилися Північна Македонія та Албанія. Загалом Україна замикає рейтинг, посівши 29-те місце. При цьому Росія, Грузія, Вірменія та Азербайджан не були включені до дослідження, оскільки ніколи не подавали заявки на вступ до Європейського Союзу. Так само поза списком залишилися Швейцарія та кілька малих європейських держав.

Опубліковані дані вкотре підкреслюють масштаб економічного розриву між Україною та більшістю європейських країн, навіть тими, що лише наближаються до членства в ЄС.

