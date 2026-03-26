Украинка сравнила цены на продукты в Канаде и Украине: где дороже

Украинка Анастасия, уже долгое время живущая в Монреале, решила сравнить цены на базовые продукты в местных супермаркетах Канады и Украины. Результаты эксперимента показали, что хотя на первый взгляд канадские цены кажутся значительно более высокими, все не так однозначно.

Украина сравнила цены на продукты в Канаде и Украине. Фото из открытых источников

По словам девушки, в Канаде стоимость продуктов сильно зависит от акций и сезонности. Например, в супермаркете Maxi полкилограмма яблок по скидке можно купить примерно за 0,88 канадского доллара (около 25 гривен), в то время как без акции цена может вырасти до 3 долларов (95 гривен). Помидоры во время распродаж продают примерно за 2 доллара за килограмм (56 гривен), но без скидки их цена может достигать 8 долларов (225 гривен).

Небольшой кочан капусты обойдется примерно в 1,20 доллара (34 гривны), упаковка из шести огурцов стоит около 3 долларов (95 гривен). А пятикилограммовую упаковку картофеля во время акций можно найти за 2 доллара (56 гривен).

Мясо в Канаде значительно дороже. Почти два килограмма куриного филе стоит около 20 канадских долларов (567 гривен), а 450 граммов говядины стоит примерно 17 долларов (485 долларов). Фарш продается за 5-8 долларов за полкилограмма, а колбаса в среднем 10-15 долларов за 600 граммов. Рыба может быть дешевле мяса. Большой кусок лосося продается примерно за 16 долларов (450 гривен).

Цены в Канаде на молочные продукты таковы: сыр (300 г) стоит около 3 доллара, два литра молока – 5 долларов, а пачка сливочного масла – 9 долларов. Яйца могут стоить от 5 до 9 долларов (150-230 гривен) за упаковку из 12 штук.

В магазинах Канады к цене на кассе добавляются налоги. К примеру, покупки на 45 долларов могут фактически стоить около 56 долларов.

На первый взгляд, продукты в Украине гораздо дешевле. Например, молоко (900 мл) стоит около 57 гривен, сливочное масло (200 г) – примерно 110 гривен, а килограмм твердого сыра – 550 гривен. Куриное филе продается по 215-230 гривен за килограмм, а говядина – около 390 гривен.

Однако, если учитывать уровень доходов, нагрузка на бюджет семьи в Украине может быть не меньше, чем в Канаде.

