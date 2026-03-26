Українка порівняла ціни на продукти в Канаді та Україні: де дорожчі

Українка Анастасія, яка вже тривалий час живе в Монреалі, вирішила порівняти ціни на базові продукти в місцевих супермаркетах Канади та в Україні. Результати експерименту показали, що хоча на перший погляд канадські ціни здаються значно вищими, усе не так однозначно.

Україна порівняла ціни на продукти в Канаді та Україні.

За словами дівчини, в Канаді вартість продуктів сильно залежить від акцій і сезонності. Наприклад, у супермаркеті Maxi пів кілограма яблук за знижкою можна купити приблизно за 0,88 канадського долара (близько 25 гривень), тоді як без акції ціна може зрости до 3 доларів (95 гривень). Помідори під час розпродажів продають приблизно за 2 долари за кілограм (56 гривень), але без знижки їхня ціна може сягати 8 доларів (225 гривень).

Невеликий качан капусти обійдеться приблизно у 1,20 долара (34 гривні), упаковка з шести огірків коштує близько 3 доларів (95 гривень). А п’ятикілограмову упаковку картоплі під час акцій можна знайти за 2 долари (56 гривень).

Натомість м’ясо в Канаді значно дорожче. Майже два кілограми курячого філе коштують близько 20 канадських доларів (567 гривень), а 450 грамів яловичини коштує приблизно 17 доларів (485 доларів). Фарш продається за 5-8 доларів за пів кілограма, а ковбаса у середньому 10-15 доларів за 600 грамів. Риба може бути дешевшою за м’ясо. Великий шматок лосося продається приблизно за 16 доларів (450 гривень).

Ціни в Канаді на молочні продукти такі: сир (300 г) коштує близько 3 доларів, два літри молока — 5 доларів, а пачка вершкового масла — 9 доларів. Яйця можуть коштувати від 5 до 9 доларів (150-230 гривень) за упаковку з 12 штук.

Водночас у магазинах Канади до ціни на касі додаються податки. Наприклад, покупки на 45 доларів можуть фактично коштувати близько 56 доларів.

На перший погляд, продукти в Україні значно дешевші. Наприклад, молоко (900 мл) коштує близько 57 гривень, вершкове масло (200 г) — приблизно 110 гривень, а кілограм твердого сиру — 550 гривень. Куряче філе продається по 215-230 гривень за кілограм, а яловичина — близько 390 гривень.

Однак, якщо враховувати рівень доходів, навантаження на бюджет родини в Україні може бути не меншим, ніж у Канаді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українка порівняла ціни на продукти в Іспанії та Україні.

Також "Коментарі" писали, що українка поскаржилась на відсутність "нормальних" чоловіків у Німеччині.