Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: в чем ее особенность (ФОТО)

Обычная на первый взгляд украинская монета номиналом в 2 копейки может стоить десятки тысяч гривен. На одном из нумизматических аукционов такая монета была продана за 105 001 гривну. Причиной столь высокой цены за монету стала ее редкость и особенности чеканки.

Торги по продаже монеты прошли на платформе Violity. По данным аукциона, монета в 2 копейки была отчеканена в 1992 году. Именно этот год и делает ее особенной для нумизматов.

2 копейки в 1992 году были пробными монетами. Их производили в начале становления украинской денежной системы, однако в массовое обращение они фактически не попали. Первые образцы чеканили на Луганском станкостроительном заводе. Преимущественно такие монеты изготовляли из алюминия, но существовали варианты из стали. По оценкам специалистов, всего было создано лишь около 20-30 пробных экземпляров. Именно такое ограниченное количество и сделало эти монеты чрезвычайно ценными среди коллекционеров и нумизматов.





Монету 2 копейки продали на аукционе. Фото: Violity

Цена на редкие 2 копейки 1992 года стабильно высока и может достигать десятков тысяч гривен. Особо ценятся монеты из немагнитной стали, ведь они встречаются еще реже.

Относительно монеты, проданной более чем за 105 тысяч гривен, известно немного. Она имеет штамп "АА" и, несмотря на значительную стоимость, находится не в идеальном состоянии. На поверхности есть царапины и потертости. При этом реставрацию монеты не производили. Подобные находки иногда можно обнаружить в старых коллекциях или среди мелких денег, годами хранившихся дома. Так что иногда обычная монета может оказаться настоящим сокровищем для коллекционеров.

