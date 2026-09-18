Украину поставили на паузу: тысячи украинцев рискуют потерять работу и бронирование

Министерство финансов отложило капитальные расходы на декабрь 2026 года. То есть на паузу поставили защиту энергетики, восстановление объектов, строительство.

Безработица. Фото портал "Комментарии"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассказал о наибольших рисках.

"Случилось это без какого-либо предупреждения. И в результате целые отрасли могут остановить свою работу уже сейчас, а люди — фактически потерять рабочие места. И уже есть первые заявления о прекращении работ из-за остановки государственного финансирования", — отметил он.

Эксперт отметил, что в Раде оценивают ситуацию не столь катастрофической, одна подтвердила прекращение до декабря капитальных расходов на строительство, реконструкции, в том числе больниц, укрытий в больницах, школах, строительство социального жилья, защиту энергетических сооружений и т.д.

"Нардепка Роксолана Подласа говорит, что когда говорим о капитальных расходах, то следует понимать, что если они отложены на декабрь, то в этом году они уже вообще не будут профинансированы. Это просто невозможно будет сделать. Правительство если бы говорит, что мы просто отложились и в декабре типа повернем. Но мы знаем, что если в декабре, ничего не задает, но в декабре, ничего не задаёт, но в декабре, ничего не выдает, но вы больше ничего не выдает, но вы знаете, что когда в декабре, ничего не выдает, ничего не выдает. То есть, это история фактически о потере этих средств. И бизнес их, очевидно, никоим образом уже не получит”, — отметил эксперт.

Он отметил, что уже есть заявление строительной компании "Автострада" об остановке работ. И, скорее всего, в ближайшие дни будут подобные заявления от других компаний предположил Рейтерович.

"Самое главное, в этих капитальных расходах действительно была реализация планов устойчивости, подготовка к зиме и защита энергообъектов. И так выходит, что эти вещи теперь могут быть не профинансированы", — отметил эксперт.

Странно подчеркнул Рейтерович, что такое решение было принято в одностороннем порядке, без консультаций с бизнесом. И ситуация, учитывая обстрелы бизнеса, может сложиться плохая.

"Это фактически означает остановку бизнеса и возможно его ликвидацию. Потому что ждать несколько месяцев, выплачивать какую-то даже минимальную зарплату, большинство компаний не сможет. Плюс давайте не будем забывать, что значительная часть людей там была забронирована. Как теперь будет эта ситуация решаться?", — отметил эксперт.

По его словам, решение выглядит странно, ведь компании, которые могут закрыться, платили налоги, как и люди, которые сейчас могут лишиться работы.

Напомним: портал "Комментарии" писал о худшем сценарии для Украины на 2026 год по версии ИИ.



