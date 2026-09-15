Кабинет Министров Украины готовит проект Государственного бюджета на 2027 год. На этой неделе, как отмечают парламентарии, документ должен быть подан в Верховную Раду.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Каким будет этот бюджет – поддержкой бизнеса или свободным падением в бездну, прокомментировал народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Он выразил надежду, что Госбюджет-2027 хотя бы похож на главный финансовый план воюющего государства. К сожалению, подчеркнул политик, предыдущий опыт оставляет мало места для оптимизма. Правительство Свириденко написало, а парламентское большинство приняло бумажки, которые априори не могли быть выполнены, отметил нардеп.

"2026-й был шагом в пропасть — 1,8 трлн грн дополнительного дефицита, это более 56%. За ошибки чиновников, как всегда, расплачиваются украинцы: уничтожение ФЛПов, налоги на посылки, НДС на горючее, забрали 40 млрд грн по закупке вооружений, оставив бизнес беззащитным перед вражескими ударами. Власти оправдывают уничтожение бизнеса "требованиями партнеров". Это ложь – экономику разрушает ваша некомпетентность и безответственность!” – заметил парламентарий.

Политик убежден, что от того будут ли учтены и исправлены ошибки в Госбюджете-2027, будет зависеть или выстоит Украина на грани, или упадет в бездну. Политик объяснил, что без реальных механизмов поддержки бизнеса не будет средств на обеспечение армии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, Украина столкнулась с дефицитом в 27 млрд долл. на оборонные нужды, и эта сумма значительно превышает предварительные оценки. Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и выяснил причины бюджетной проблемы.



