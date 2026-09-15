В Раде бьют тревогу: "полетит ли Украина в бездну" в 2027 году

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Кречмаровская Наталия
Кабинет Министров Украины готовит проект Государственного бюджета на 2027 год. На этой неделе, как отмечают парламентарии, документ должен быть подан в Верховную Раду.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Каким будет этот бюджет – поддержкой бизнеса или свободным падением в бездну, прокомментировал народный депутат Украины Дмитрий Разумков. Он выразил надежду, что Госбюджет-2027 хотя бы похож на главный финансовый план воюющего государства. К сожалению, подчеркнул политик, предыдущий опыт оставляет мало места для оптимизма. Правительство Свириденко написало, а парламентское большинство приняло бумажки, которые априори не могли быть выполнены, отметил нардеп.
Политик убежден, что от того будут ли учтены и исправлены ошибки в Госбюджете-2027, будет зависеть или выстоит Украина на грани, или упадет в бездну. Политик объяснил, что без реальных механизмов поддержки бизнеса не будет средств на обеспечение армии.
Напомним, портал "Комментарии" писал, Украина столкнулась с дефицитом в 27 млрд долл. на оборонные нужды, и эта сумма значительно превышает предварительные оценки. Искусственный интеллект проанализировал ситуацию и выяснил причины бюджетной проблемы.