У Раді б’ють на сполох: чи “полетить Україна у прірву” у 2027 році

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Кречмаровская Наталия
Кабінет Міністрів України готує проєкт Державного бюджету на 2027 рік. Цього тижня, як зазначають парламентарі, документ мають подати до Верховної Ради.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Яким буде цей бюджет — підтримкою бізнесу чи вільним падінням у прірву, прокоментував народний депутат України Дмитро Разумков. Він висловив сподівання, що Держбюджет-2027 бодай буде схожим на головний фінансовий план воюючої держави. На жаль, підкреслив політик, попередній досвід лишає мало місця оптимізму. Уряд Свириденко написав, а парламентська більшість ухвалила папірці, які апріорі не могли бути виконані, зауважив нардеп.
Політик переконаний, що від того чи будуть враховані і виправлені помилки в Держбюджеті-2027, залежатиме чи вистоїть Україна на межі, чи таки впаде в прірву. Політик пояснив, що без реальних механізмів підтримки бізнесу не буде коштів на забезпечення армії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, Україна зіткнулася з дефіцитом у 27 млрд дол. на оборонні потреби, і ця сума значно перевищує попередні оцінки. Штучний інтелект проаналізував ситуацію та з’ясував причини бюджетної проблеми.