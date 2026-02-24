В Раде нашли способ вывести деньги из "тени": какие новые налоги готовят украинцам

В Украине предлагают ввести семейную форму хозяйствования без регистрации ФЛП.

Налоги. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что соответствующую инициативу поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховная Рада Украины, рекомендовав парламенту принять в первом чтении законопроект №8143.

"Документ предусматривает возможность для членов одной семьи официально осуществлять хозяйственную деятельность без регистрации физическим лицом-предпринимателем. Речь идет о так называемой "семейной форме хозяйствования", которая позволит работать легально по упрощенной процедуре учета и отчетности", — сообщил политик.

По его словам, ключевое новшество — представление одной декларации в год от домохозяйства вместо полноценной регистрации ФЛП и ежемесячной или квартальной отчетности. Это, как пояснил народный депутат, должно уменьшить административную нагрузку, упростить выход из "тени" для мелких производителей и услуг, а также создать дополнительные возможности для самозанятости в громадах.

