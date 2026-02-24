logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Финансы 2026 В Раде нашли способ вывести деньги из "тени": какие новые налоги готовят украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде нашли способ вывести деньги из "тени": какие новые налоги готовят украинцам

Украинцы будут платить налоги даже без регистрации ФЛП: нардеп Юрчишин о законодательных инициативах

24 февраля 2026, 20:19
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Украине предлагают ввести семейную форму хозяйствования без регистрации ФЛП.

В Раде нашли способ вывести деньги из "тени": какие новые налоги готовят украинцам

Налоги. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Михаил Цымбалюк рассказал, что соответствующую инициативу поддержал Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Верховная Рада Украины, рекомендовав парламенту принять в первом чтении законопроект №8143.

"Документ предусматривает возможность для членов одной семьи официально осуществлять хозяйственную деятельность без регистрации физическим лицом-предпринимателем. Речь идет о так называемой "семейной форме хозяйствования", которая позволит работать легально по упрощенной процедуре учета и отчетности", — сообщил политик.

По его словам, ключевое новшество — представление одной декларации в год от домохозяйства вместо полноценной регистрации ФЛП и ежемесячной или квартальной отчетности. Это, как пояснил народный депутат, должно уменьшить административную нагрузку, упростить выход из "тени" для мелких производителей и услуг, а также создать дополнительные возможности для самозанятости в громадах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде нередко критикуют решение Кабинета министров Украины. Нардепы считают нецелесообразной реализацию программы "Национальный кешбэк".

Народная депутат Нина Южанина отметила, что правительство шокирует очередной порцией новостей популизма — на этот раз о кешбэке. Она пояснила, что еще в ноябре 2025 года правительство приняло постановление о прекращении с 1 мая 2026 года начисления средств по программе Кешбэка, так как не было бюджетных средств для выплат. А уже 16 февраля, по словам политика, правительство сообщает о модернизации программы Кешбэка – размер выплат будет увеличен с 10% до 15% для товаров в категориях, где доля импорта в потребительской корзине превышает 35%.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tsymbaliukmm/1608
Теги:

Новости

Все новости