Фінанси
В Раді знайшли спосіб вивести гроші з "тіні": які нові податки готують українцям

Українці платитимуть податки навіть без реєстрації ФОП: нардеп Юрчишин про законодавчі ініціативи

24 лютого 2026, 20:19
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Україні пропонують запровадити сімейну форму господарювання без реєстрації ФОП.

В Раді знайшли спосіб вивести гроші з "тіні": які нові податки готують українцям

Податки. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що відповідну ініціативу підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховна Рада України, рекомендувавши парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №8143.

“Документ передбачає можливість для членів однієї родини офіційно здійснювати господарську діяльність без реєстрації фізичною особою-підприємцем. Йдеться про так звану “сімейну форму господарювання”, яка дозволить працювати легально за спрощеною процедурою обліку та звітності”, — повідомив політик. 

За його словами, ключова новація — подання однієї декларації на рік від домогосподарства замість повноцінної реєстрації ФОП та щомісячної або квартальної звітності. Це, як пояснив народний депутат, має зменшити адміністративне навантаження, спростити вихід з “тіні” для дрібних виробників і надавачів послуг, а також створити додаткові можливості для самозайнятості в громадах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді нерідко критикують рішення Кабінету міністрів України. Нардепи вважають недоцільною реалізацію програми “Національний кешбек”. 

Народна депутатка Ніна Южаніна зазначила, що уряд шокує черговою порцією новин популізму — цього разу про кешбек. Вона пояснила, що ще у листопаді 2025 року уряд ухвалив постанову про припинення з 1 травня 2026 року нарахування коштів за програмою кешбек, бо не було бюджетних коштів для виплат.  А вже 16 лютого, за словами політика, уряд повідомляє про модернізацію програми кешбек – розмір виплат буде збільшено з 10% до 15% для товарів у категоріях, де частка імпорту в споживчому кошику перевищує 35%.




Джерело: https://t.me/tsymbaliukmm/1608
