В Раді знайшли спосіб вивести гроші з "тіні": які нові податки готують українцям

В Україні пропонують запровадити сімейну форму господарювання без реєстрації ФОП.

Податки. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Михайло Цимбалюк розповів, що відповідну ініціативу підтримав Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховна Рада України, рекомендувавши парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №8143.

“Документ передбачає можливість для членів однієї родини офіційно здійснювати господарську діяльність без реєстрації фізичною особою-підприємцем. Йдеться про так звану “сімейну форму господарювання”, яка дозволить працювати легально за спрощеною процедурою обліку та звітності”, — повідомив політик.

За його словами, ключова новація — подання однієї декларації на рік від домогосподарства замість повноцінної реєстрації ФОП та щомісячної або квартальної звітності. Це, як пояснив народний депутат, має зменшити адміністративне навантаження, спростити вихід з “тіні” для дрібних виробників і надавачів послуг, а також створити додаткові можливості для самозайнятості в громадах.

