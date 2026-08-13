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Внутри власти снова конфликт: к кому Зеленский теряет терпение

Президент якобы недоволен политикой Нацбанка и связями Пышного с МВФ, но увольнять его пока не решается

13 августа 2026, 14:31
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Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский все больше недоволен работой главы Национального банка Украины Андрея Пышного. По данным Bloomberg, глава государства считает, что НБУ недостаточно поддерживает экономику страны в условиях войны, а публичная активность руководителя регулятора больше напоминает поведение политика, чем технократа.

Внутри власти снова конфликт: к кому Зеленский теряет терпение

Владимир Зеленский и Андрей Пышный. Фото: из открытых источников

Агентство ссылается на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, одной из причин раздражения Зеленского стали отношения Пышного с Международным валютным фондом. Президент якобы считает главу НБУ слишком близким к МВФ, который выдвигает перед Украиной требования для продолжения финансирования.

Особое недовольство вызвали непопулярные меры, которые обсуждаются в рамках сотрудничества с Фондом. В частности, речь идет о возможном повышении налогов. Эти предложения уже подвергались критике со стороны украинских парламентариев и граждан.

Кроме того, несколько высокопоставленных чиновников, имеющих доступ к президенту, якобы выражали обеспокоенность слишком жесткой денежно-кредитной политикой НБУ. По их мнению, регулятор делает недостаточно для поддержки экономики, которая испытывает серьезное давление из-за войны.

Есть у Зеленского претензии и к публичному поведению Пышного. По данным Bloomberg, в Офисе президента обращают внимание на активность главы НБУ в социальных сетях – публикации о встречах с украинскими чиновниками, иностранными партнерами и донорами, а также продвижение инициатив Нацбанка.

При этом вопрос об увольнении Пышного пока не стоит. Причина, как утверждают источники агентства, проста: президент не видит достаточно сильной кандидатуры ему на замену.

Среди возможных претендентов называют председателя парламентского финансового комитета Даниила Гетманцева, которого поддерживает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Еще один возможный кандидат – первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

В Офисе президента и МВФ ситуацию не прокомментировали. Сам Национальный банк заявил, что описанные Bloomberg вопросы с ним не обсуждались – ни по существу, ни относительно возможных последствий.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-13/zelenskyy-is-losing-trust-in-his-central-banker-over-imf-ties
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