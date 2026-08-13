Всередині влади знову конфлікт: до кого Зеленський втрачає терпіння

Президент Володимир Зеленський все більше невдоволений роботою голови Національного банку України Андрія Пишного. За даними Bloomberg, глава держави вважає, що НБУ недостатньо підтримує економіку країни в умовах війни, а публічна активність керівника регулятора більше нагадує поведінку політика, ніж технократа.

Володимир Зеленський та Андрій Пишний. Фото: із відкритих джерел

Агентство посилається на джерела, знайомі із ситуацією. За їхніми даними, однією з причин роздратування Зеленського стали відносини Пишного із Міжнародним валютним фондом. Президент нібито вважає голову НБУ надто близьким до МВФ, який висуває перед Україною вимоги щодо продовження фінансування.

Особливе невдоволення викликало непопулярні заходи, які обговорюються в рамках співпраці з Фондом. Зокрема йдеться про можливе підвищення податків. Ці пропозиції вже піддавалися критиці з боку українських парламентаріїв та громадян.

Крім того, кілька високопосадовців, які мають доступ до президента, нібито висловлювали стурбованість надто жорсткою грошово-кредитною політикою НБУ. На їхню думку, регулятор робить недостатньо для підтримки економіки, яка зазнає серйозного тиску через війну.

Є у Зеленського претензії і до суспільної поведінки Пишного. За даними Bloomberg, в Офісі президента звертають увагу на активність голови НБУ у соціальних мережах – публікації про зустрічі з українськими чиновниками, іноземними партнерами та донорами, а також просування ініціатив Нацбанку.

При цьому питання про звільнення Пишного поки що не стоїть. Причина, як стверджують джерела агентства, є простою: президент не бачить достатньо сильної кандидатури йому на заміну.

Серед можливих претендентів називають голову парламентського фінансового комітету Данила Гетьманцева, якого підтримує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Ще один можливий кандидат – перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

В Офісі президента та МВФ ситуацію не прокоментували. Сам Національний банк заявив, що описані Bloomberg питання з ним не обговорювалися – ні по суті, ні щодо можливих наслідків.

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